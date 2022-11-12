Компания Новая почта, которая доставляет грузы и из-за границы, ответила, доставят ли в Украину генераторы.

Об этом пишет Волна со ссылкой на информацию с официальной страницы компании в соцсети.

Так, клиент спросил, будет ли компания доставлять генераторы, ведь пока они находятся в списке запрещенных товаров, однако вышел закон об отмене пошлины.

«Новая почта Глобал с Партнерами не транспортирует генераторы не потому, что на них пошлину начисляют, а потому, что у них есть двигатель внутреннего сгорания, указанный в перечне запрещенных грузов», - говорится в ответе представителя компании.

Также клиенту привели шесть вариантов перемещения товаров, прописанных в Таможенном кодексе. Да, товары можно перевозить:

в грузовых отправлениях; в сопровождаемом багаже (то, что едет с вами в транспортном средстве); несопровождаемом багаже; ручной клади (то, что едет с вами в руках); международных почтовых отправлений; международных экспресс-отправлениях.

При этом в Новой почте ответили, как проводится пропуск и налогообложение ввозимых товаров согласно ТКУ.

Так, письменному декларированию не подлежат и являются объектами налогообложения товары:

при перемещении в ручной клади и/или в сопровождаемом багаже (суммарно то, что едет с вами в руках и/или в транспортном средстве) при путешествии самолетом - до 1000 Евро

при перемещении в ручной клади и/или в сопровождаемом багаже (суммарно то, что едет с вами в руках и/или в транспортном средстве) при путешествии не самолетом - до 500 евро и суммарный вес которых не превышает 50 кг.

при перемещении в международных почтовых отправлениях – суммарная фактурная стоимость не превышает эквивалент 150 евро.