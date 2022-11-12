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Компания Новая почта, которая доставляет грузы и из-за границы, ответила, доставят ли в Украину генераторы.
Об этом пишет Волна со ссылкой на информацию с официальной страницы компании в соцсети.
Так, клиент спросил, будет ли компания доставлять генераторы, ведь пока они находятся в списке запрещенных товаров, однако вышел закон об отмене пошлины.
«Новая почта Глобал с Партнерами не транспортирует генераторы не потому, что на них пошлину начисляют, а потому, что у них есть двигатель внутреннего сгорания, указанный в перечне запрещенных грузов», - говорится в ответе представителя компании.
Также клиенту привели шесть вариантов перемещения товаров, прописанных в Таможенном кодексе. Да, товары можно перевозить:
При этом в Новой почте ответили, как проводится пропуск и налогообложение ввозимых товаров согласно ТКУ.
Так, письменному декларированию не подлежат и являются объектами налогообложения товары:
при перемещении в ручной клади и/или в сопровождаемом багаже (суммарно то, что едет с вами в руках и/или в транспортном средстве) при путешествии самолетом - до 1000 Евро
при перемещении в ручной клади и/или в сопровождаемом багаже (суммарно то, что едет с вами в руках и/или в транспортном средстве) при путешествии не самолетом - до 500 евро и суммарный вес которых не превышает 50 кг.
при перемещении в международных почтовых отправлениях – суммарная фактурная стоимость не превышает эквивалент 150 евро.
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Компания Новая почта, которая доставляет грузы и из-за границы, ответила, доставят ли в Украину генераторы.
Об этом пишет Волна со ссылкой на информацию с официальной страницы компании в соцсети.
Так, клиент спросил, будет ли компания доставлять генераторы, ведь пока они находятся в списке запрещенных товаров, однако вышел закон об отмене пошлины.
«Новая почта Глобал с Партнерами не транспортирует генераторы не потому, что на них пошлину начисляют, а потому, что у них есть двигатель внутреннего сгорания, указанный в перечне запрещенных грузов», - говорится в ответе представителя компании.
Также клиенту привели шесть вариантов перемещения товаров, прописанных в Таможенном кодексе. Да, товары можно перевозить:
При этом в Новой почте ответили, как проводится пропуск и налогообложение ввозимых товаров согласно ТКУ.
Так, письменному декларированию не подлежат и являются объектами налогообложения товары:
при перемещении в ручной клади и/или в сопровождаемом багаже (суммарно то, что едет с вами в руках и/или в транспортном средстве) при путешествии самолетом - до 1000 Евро
при перемещении в ручной клади и/или в сопровождаемом багаже (суммарно то, что едет с вами в руках и/или в транспортном средстве) при путешествии не самолетом - до 500 евро и суммарный вес которых не превышает 50 кг.
при перемещении в международных почтовых отправлениях – суммарная фактурная стоимость не превышает эквивалент 150 евро.