Интернет-гигант Amazon уже начиная с этой недели планирует уволить примерно 10 000 человек – это станет самым большим сокращением в истории компании.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

Сокращения коснутся в основном разработчиков, например, работающих над голосовым помощником Alexa, а также сотрудников подразделения розничной торговли и отдела кадров, рассказали собеседники газеты на условиях анонимности.

«Общее количество увольнений остается изменчивым. Но если она останется на уровне 10 000, это составит примерно 3 процента штатных сотрудников Amazon и менее 1 процента ее глобальной рабочей силы, насчитывающей более 1,5 миллиона человек и в основном состоящего из почасовых работников», - пишет NYT.

Планируемое сокращение Amazon во время критического сезона праздничных покупок – когда компания обычно ценит стабильность – показывает, как быстро глобальная экономика, оказывает давление на нее, заставляя сокращать бизнес, который годами был перегружен персоналом или не выполнял своих обязательств.

«Amazon также станет последней технологической компанией, которая уволит работников, за сохранение которых только недавно боролась. Ранее в этом году гигант электронной коммерции более чем вдвое увеличил верхний предел денежной компенсации для своих технических работников, ссылаясь на «особенно конкурентный рынок труда», – напоминает газета.

Пандемия привела к самой прибыльной эпохе в истории Amazon, поскольку потребители потянулись к онлайн-покупкам, а компании – к ее облачным вычислительным сервисам. Через два года Amazon удвоил свою рабочую силу и направил свои прибыли на расширения и эксперименты.