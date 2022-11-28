Кредит без контактных лиц выдается заемщику в течение 15 минут. При этом МФО не звонит по телефону близким и работодателю клиента и не сообщает их о том, что последний берет ссуду. Получить кредит без контактных лиц можно в среднем под 2% в день. Средняя сумма такого займа составляет до 15 000 грн. Кредит выдается на срок 120 дней с рекомендованным погашением процентов каждые десять-двадцать суток.

Что такое кредит без контактных лиц?

Огромным успехом среди жителей Украины пользуются микрозаймы, выдаваемые без контактов работодателей, друзей и родственников. Зачем некоторые МФО спрашивают телефоны контактных лиц и следует ли их предъявлять?

Кредит без контактных лиц означает, что организация не звонит друзьям, работодателям и поручителям для проверки предоставленной заемщиком информации. Тем самым потребитель может сохранить в тайне от посторонних свои финансовые отношения с МФО. Микрозаем без контактных лиц предоставляется круглосуточно. Потребитель должен предъявить минимальный пакет документов. В анкете нет полей для наполнения контактами родственников и друзей.

В каких случаях МФО имеют законное право звонить по телефону контактным лицам?

Номер контактного лица используется, только если клиент отказывается от погашения ссуды и перестает выходить с сервисом на связь. Имейте в виду, что такое мероприятие применяют только к злостным неплательщикам.

Если вы просрочите оплату микрокредита на несколько дней и (или) закажете его пролонгацию, то вашим контактам никто звонить не будет.

Согласно законодательству Украины, МФО (как и другие кредитные организации) может позвонить контактному лицу заемщика, если:

номер телефона был указан в качестве контактного; контактное лицо выступает в качестве поручителя по кредитному договору; компания не может связаться с клиентом и хочет передать ему уведомление или уточнить его местонахождение.

Преимущества и недостатки кредита без контактных лиц

Такой онлайн-заем могут оформить постоянные и новые клиенты МФО, однако процентные ставки при данном виде кредита могут быть выше обычных, поскольку, выдавая ссуды без звонков третьим лицам, МФО определенным образом рискует. Деньги на карту может получить клиент даже с плохой кредитной историей.

Плюсы оформления подобного кредита:

возможность получить денежные средства 24/7;

в ссудах без номера телефона есть возможность пролонгации;

финансы на карте уже через несколько минут после оформления заявки;

отношения с финансовой компанией остаются тайной для третьих лиц.

Некоторые минусы такого займа:

короткий срок кредитования;

при первом обращении доступна маленькая сумма кредита.

Как повысить шансы на получение ссуды?

Неважно, хотите ли вы получить онлайн-кредит или собираетесь лично посетить офлайн-офис МФО, - следуйте следующим рекомендациям:

В качестве цели ссуды указывайте, к примеру, «на лечение» или «на покупку бытовой техники»; Предоставляйте только достоверную информацию. При попытке обмана вам будет отказано в кредитовании, даже если вы полностью отвечаете всем требованиям кредитора; При наличии ценностей и дополнительных источников заработка перечислите их в полном объеме (например, в строке «Комментарии»).

Обращайтесь в надежные и проверенные учреждения, предлагающие клиентам выгодные условия кредитования.