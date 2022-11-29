В рамках государственной программы льготного ипотечного кредитования «єОселя» уже выдали 83 кредита, подавляющее большинство которых – для военнослужащих.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
С начала программы банки, участвующие в ней, получили более 20 тысяч заявок от потенциальных заемщиков. Из них:
В Минэкономики напомнили, что участниками программы могут стать:
Для этих категорий граждан предусмотрены максимально льготные условия ссуды – кредит под 3% до 20 лет с первоначальным взносом от 20%.
В программе принимают участие 5 банков: Сбербанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус Банк и Sky Bank. Подать заявку на ипотеку можно через портал «Дія», впоследствии услуга будет доступна и в приложении.
В рамках государственной программы льготного ипотечного кредитования «єОселя» уже выдали 83 кредита, подавляющее большинство которых – для военнослужащих.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
С начала программы банки, участвующие в ней, получили более 20 тысяч заявок от потенциальных заемщиков. Из них:
В Минэкономики напомнили, что участниками программы могут стать:
Для этих категорий граждан предусмотрены максимально льготные условия ссуды – кредит под 3% до 20 лет с первоначальным взносом от 20%.
В программе принимают участие 5 банков: Сбербанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус Банк и Sky Bank. Подать заявку на ипотеку можно через портал «Дія», впоследствии услуга будет доступна и в приложении.