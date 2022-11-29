В рамках государственной программы льготного ипотечного кредитования «єОселя» уже выдали 83 кредита, подавляющее большинство которых – для военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

С начала программы банки, участвующие в ней, получили более 20 тысяч заявок от потенциальных заемщиков. Из них:

6417 заявителей имеют предварительное положительное решение банков – далее их ждет подтверждение данных, поиск квартиры и подготовка документов;

83 кредита — уже выдано.

В Минэкономики напомнили, что участниками программы могут стать:

военнослужащие по контракту, защитники Украины, силовики/правоохранители и члены их семей;

медики;

педагоги;

ученые.

Для этих категорий граждан предусмотрены максимально льготные условия ссуды – кредит под 3% до 20 лет с первоначальным взносом от 20%.

В программе принимают участие 5 банков: Сбербанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус Банк и Sky Bank. Подать заявку на ипотеку можно через портал «Дія», впоследствии услуга будет доступна и в приложении.