Украинский Альфа-Банк официально изменил название на Cенс Банк. Все юридические процедуры завершены 30 ноября.

Об этом сообщает пресс- служба банка.

Как отметили в пресс-службе, Cенс Банк продолжает выполнять все свои обязательства перед клиентами и контрагентами как правопреемник Альфа-Банка Украина.

«В связи с переименованием банка не нужно обращаться в отделения, перевыпускать карточки или переоформлять какие-либо документы», — говорится в пресс-службе.

В связи с изменением названия работа сервисов банка (Sense SuperApp, iFOBS и т.п.) была временно приостановлена на несколько часов ночью с 30 ноября на 1 декабря.

«Сенс Банк» имеет 130 отделений. Финучреждение обслуживает более 3 миллионов физических, 55 тысяч юридических лиц и 82 тысячи ФЛП. В банке работает 4,5 тысяч сотрудников.

Как пишет «РБК-Украина», его крупнейшими акционерами опосредованно были подсанкционный российский бизнесмен Андрей Косогов (40,9614%, к нему после начала войны перешли попавшие под санкции пакеты Германа Хана и Алексея Кузьмичева) Михаил Фридман (32,86%) ) и Петр Авен (12,4018%), UniCredit S. p. A. (Италия, 9,9%) и Марк Фоундейшн по исследованию раковых заболеваний (3,8736%).

Президент Владимир Зеленский 26 октября подписал закон, позволяющий национализировать системный банк за 1 гривну.