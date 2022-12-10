Человеческий глаз — сложная конструкция, чувствительная к повреждениям. Его легко травмировать инородным телом, химическими веществами или механически. Лечение зависит от характера и сложности повреждений. В большинстве случаев подбирать капли для глаза, который получил травму, должен специалист. В ассортименте «‎Аптеки Доброго Дня» много препаратов, поэтому без медицинского образования сложно определить наиболее эффективный в конкретном случае.

Попадание мелкого инородного тела относят к легким повреждениям. Более сложными считаются механические и химические травмы. Они требуют квалифицированной медицинской помощи из-за сложности и возможных осложнений.

Что делать при попадании в глаз инородного тела

Если в глаз попало мягкое инородное тело (мошка, соринка, волосинка), с этой проблемой можно справиться самостоятельно без обращения к врачу. Для этого нужно:

Часто моргать, стараясь вызвать выделение слез, которые выведут инородное тело наружу. Как можно быстрее промыть глаз ватным тампоном, смоченным чистой водой комнатной температуры или раствором фурацилина, по направлению от наружного уголка к внутреннему. После удаления инородного тела закапать в глазную щель антисептические глазные капли, чтобы избежать воспаления (конъюнктивита).

Попадание инородного тела может вызвать инфицирование конъюнктивы или роговицы глаза. Наиболее распространенные препараты для борьбы с инфекцией, которые можно приобрести в «АДД» без рецепта:

сульфацил натрия;

окомистин;

тобрекс;

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Применение капель для глаза будет эффективным только при незначительных повреждениях. Металлическую и древесную стружку, осколки камня и стекла, другие твердые тела должен извлекать офтальмолог. Также диагностику повреждений и лечение под наблюдением специалиста нужно проводить, если уколоть глаз о твердый предмет (ветку, спицу, палец и др.).

Первая помощь при травме век

Тонкие складки кожи вокруг глаз защищают хрупкое глазное яблоко от внешних повреждений. Веки первыми принимают удар, поэтому травмируются чаще других частей глаза. После ушиба тупым предметом кожа века становится синюшной, может произойти кровоизлияние и развиться отек. Проникающее ранение нарушает целостность тканей и может повредить слезные железы.

При повреждении века нужно как можно быстрее приложить к глазу холод. После этого желательно наложить повязку с антисептиком и обратиться к врачу. Специалист назначит препараты для рассасывания очага кровоизлияния и снятия болевого синдрома.

Как распознать сложные повреждения глаз

При тупой травме глазного яблока можно потерять зрение без своевременного лечения, поэтому важно знать ее симптомы. В результате удара повреждаются сосуды, начинается кровотечение. Если кровь поступает под сетчатку, перед глазами возникают пятна. Внутри глаза возрастает давление. В таких случаях нужно приложить холод и немедленно обратиться к врачу.

При проникающем ранении нарушается целостность оболочки глазного яблока. Из раны вытекает внутриглазная жидкость, а глазное давление снижается. При такой травме промывать глаз запрещено. Нужно наложить чистую (по возможности стерильную) повязку и направиться в медучреждение. В «Аптеке Доброго Дня» можно купить любые препараты для лечения сложных травм глаз и осложнений после них, которые назначит врач.