На пункте пропуска «Ягодин-Дорогуск» на границе с Польшей сегодня, 12 декабря, начнет функционировать «Электронная очередь пересечения границы» для грузового транспорта.

Об этом сообщает МВД Украины.

«12 декабря в международном автомобильном пункте пропуска «Ягодин-Дорогуск» на границе с Польшей начнет функционировать «Электронная очередь пересечения границы» для грузовых транспортных средств», — отмечается в сообщении.

В ведомстве отметили, что проект «Электронная очередь пересечения границы/еОчередь» реализуется Министерством инфраструктуры в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации, Государственной службой по безопасности на транспорте, Государственным агентством автомобильных дорог, Государственной таможенной службой и Государственной пограничной службой при поддержке USAID/UK aid проекта «Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS».

«єЧерга упорядочит и увеличит транспортный поток грузовых транспортных средств. Перевозчики смогут планировать день и время прибытия в пропускной пункт, ведь будут знать, когда настанет их черед пересекать границу. Это позволит оптимизировать время, потраченное на пребывание в очереди, и уменьшить расходы по перевозке товаров», — добавили в МВД.

Использование электронной очереди будет бесплатным.

Чтобы попасть в єЧергу, нужно заранее зарегистрироваться на сайте. После регистрации водитель получит уведомление о приблизительном времени пересечения польско-украинской границы.

Также для пользователей єЧерга будет работать горячая линия по номеру +38 (044) 334 43 04.

Напомним, до конца года на границе с Польшей откроют новый пункт пропуска «Нижанковичи - Мальховице».