На пункте пропуска «Ягодин-Дорогуск» на границе с Польшей сегодня, 12 декабря, начнет функционировать «Электронная очередь пересечения границы» для грузового транспорта.
Об этом сообщает МВД Украины.
«12 декабря в международном автомобильном пункте пропуска «Ягодин-Дорогуск» на границе с Польшей начнет функционировать «Электронная очередь пересечения границы» для грузовых транспортных средств», — отмечается в сообщении.
В ведомстве отметили, что проект «Электронная очередь пересечения границы/еОчередь» реализуется Министерством инфраструктуры в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации, Государственной службой по безопасности на транспорте, Государственным агентством автомобильных дорог, Государственной таможенной службой и Государственной пограничной службой при поддержке USAID/UK aid проекта «Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS».
«єЧерга упорядочит и увеличит транспортный поток грузовых транспортных средств. Перевозчики смогут планировать день и время прибытия в пропускной пункт, ведь будут знать, когда настанет их черед пересекать границу. Это позволит оптимизировать время, потраченное на пребывание в очереди, и уменьшить расходы по перевозке товаров», — добавили в МВД.
Использование электронной очереди будет бесплатным.
Чтобы попасть в єЧергу, нужно заранее зарегистрироваться на сайте. После регистрации водитель получит уведомление о приблизительном времени пересечения польско-украинской границы.
Также для пользователей єЧерга будет работать горячая линия по номеру +38 (044) 334 43 04.
Напомним, до конца года на границе с Польшей откроют новый пункт пропуска «Нижанковичи - Мальховице».
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На пункте пропуска «Ягодин-Дорогуск» на границе с Польшей сегодня, 12 декабря, начнет функционировать «Электронная очередь пересечения границы» для грузового транспорта.
Об этом сообщает МВД Украины.
«12 декабря в международном автомобильном пункте пропуска «Ягодин-Дорогуск» на границе с Польшей начнет функционировать «Электронная очередь пересечения границы» для грузовых транспортных средств», — отмечается в сообщении.
В ведомстве отметили, что проект «Электронная очередь пересечения границы/еОчередь» реализуется Министерством инфраструктуры в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации, Государственной службой по безопасности на транспорте, Государственным агентством автомобильных дорог, Государственной таможенной службой и Государственной пограничной службой при поддержке USAID/UK aid проекта «Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS».
«єЧерга упорядочит и увеличит транспортный поток грузовых транспортных средств. Перевозчики смогут планировать день и время прибытия в пропускной пункт, ведь будут знать, когда настанет их черед пересекать границу. Это позволит оптимизировать время, потраченное на пребывание в очереди, и уменьшить расходы по перевозке товаров», — добавили в МВД.
Использование электронной очереди будет бесплатным.
Чтобы попасть в єЧергу, нужно заранее зарегистрироваться на сайте. После регистрации водитель получит уведомление о приблизительном времени пересечения польско-украинской границы.
Также для пользователей єЧерга будет работать горячая линия по номеру +38 (044) 334 43 04.
Напомним, до конца года на границе с Польшей откроют новый пункт пропуска «Нижанковичи - Мальховице».