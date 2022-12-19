Многим уже знакомо такое понятие, как банковский процессинг. Если кратко, это процесс обработки безналичных платежей, которые осуществляются между продавцом и покупателем. Именно благодаря процессигу мы можем проводить такие операции.
Поскольку криптовалюта активно интегрируется в нашу повседневную жизнь и считается одним из наиболее удобных методов оплаты, появилось такое понятие, как криптовалютный процессинг. Обработка криптовалютных платежей – это и есть криптопроцессинг.
Когда клиент хочет расплатиться за товар или услугу криптовалютой, он не может послать платеж мерчанту (продавцу) напрямую. Для этого необходима специальная платформа, которая занимается приемом, обработкой платежей и в целом облегчает процесс оплаты.
Криптопроцессинговая платформа создает платежное решение, внедряет его в интернет-магазин и, конечно, отвечает за его функциональность и работу. Если речь идет об оффлайн-оплате криптовалютой, то для этого есть соответствующие POS-терминалы, принимающие криптовалютные платежи. Именно такую криптопроцессинговую платформу и крипто POS систему создала компания Whitepay. Популярные магазины и сервисы, такие как MD Fashion, Stylus, Castus и One Card уже интегрировали офлайн и онлайн-оплаты криптой благодаря Whitepay.
В целом существует большое количество платформ, которые занимаются обработкой и подключением криптовалютного процессинга, и их часто делят на две основные группы:
Если речь идет об оффлайн-платежах в криптовалюте, можно использовать POS-терминалы для приема криптовалюта. Установка POS-терминала для приема криптовалют является уместным решением при акцентировании внимания на расширении перечня способов оплаты. Благодаря такому устройству клиенты могут оплачивать покупки в криптовалюте. В этой статье мы уже рассказывали о том, как пользоваться POS-терминалом от Whitepay.
А какие преимущества получат мерчанты от подключения криптовалютного процессинга? Почему им следует обратить внимание на этот способ оплаты? Мы выделили ключевые пункты, которые убедит даже тех, кто скептически относится к этой идее:
Криптовалюта – это деньги будущего. Если вы хотите принимать платежи в криптовалюте и вывести свой бизнес на новый уровень, необходимо:
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Многим уже знакомо такое понятие, как банковский процессинг. Если кратко, это процесс обработки безналичных платежей, которые осуществляются между продавцом и покупателем. Именно благодаря процессигу мы можем проводить такие операции.
Поскольку криптовалюта активно интегрируется в нашу повседневную жизнь и считается одним из наиболее удобных методов оплаты, появилось такое понятие, как криптовалютный процессинг. Обработка криптовалютных платежей – это и есть криптопроцессинг.
Когда клиент хочет расплатиться за товар или услугу криптовалютой, он не может послать платеж мерчанту (продавцу) напрямую. Для этого необходима специальная платформа, которая занимается приемом, обработкой платежей и в целом облегчает процесс оплаты.
Криптопроцессинговая платформа создает платежное решение, внедряет его в интернет-магазин и, конечно, отвечает за его функциональность и работу. Если речь идет об оффлайн-оплате криптовалютой, то для этого есть соответствующие POS-терминалы, принимающие криптовалютные платежи. Именно такую криптопроцессинговую платформу и крипто POS систему создала компания Whitepay. Популярные магазины и сервисы, такие как MD Fashion, Stylus, Castus и One Card уже интегрировали офлайн и онлайн-оплаты криптой благодаря Whitepay.
В целом существует большое количество платформ, которые занимаются обработкой и подключением криптовалютного процессинга, и их часто делят на две основные группы:
Если речь идет об оффлайн-платежах в криптовалюте, можно использовать POS-терминалы для приема криптовалюта. Установка POS-терминала для приема криптовалют является уместным решением при акцентировании внимания на расширении перечня способов оплаты. Благодаря такому устройству клиенты могут оплачивать покупки в криптовалюте. В этой статье мы уже рассказывали о том, как пользоваться POS-терминалом от Whitepay.
А какие преимущества получат мерчанты от подключения криптовалютного процессинга? Почему им следует обратить внимание на этот способ оплаты? Мы выделили ключевые пункты, которые убедит даже тех, кто скептически относится к этой идее:
Криптовалюта – это деньги будущего. Если вы хотите принимать платежи в криптовалюте и вывести свой бизнес на новый уровень, необходимо:
Если возникли вопросы, напишите нам на почту.