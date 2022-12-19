Многим уже знакомо такое понятие, как банковский процессинг. Если кратко, это процесс обработки безналичных платежей, которые осуществляются между продавцом и покупателем. Именно благодаря процессигу мы можем проводить такие операции.

Поскольку криптовалюта активно интегрируется в нашу повседневную жизнь и считается одним из наиболее удобных методов оплаты, появилось такое понятие, как криптовалютный процессинг. Обработка криптовалютных платежей – это и есть криптопроцессинг.

Как осуществляется криптовалютный процессинг?

Когда клиент хочет расплатиться за товар или услугу криптовалютой, он не может послать платеж мерчанту (продавцу) напрямую. Для этого необходима специальная платформа, которая занимается приемом, обработкой платежей и в целом облегчает процесс оплаты.

Криптопроцессинговая платформа создает платежное решение, внедряет его в интернет-магазин и, конечно, отвечает за его функциональность и работу. Если речь идет об оффлайн-оплате криптовалютой, то для этого есть соответствующие POS-терминалы, принимающие криптовалютные платежи. Именно такую криптопроцессинговую платформу и крипто POS систему создала компания Whitepay. Популярные магазины и сервисы, такие как MD Fashion, Stylus, Castus и One Card уже интегрировали офлайн и онлайн-оплаты криптой благодаря Whitepay.

Как происходит подключение к криптовалютному процессингу?

В целом существует большое количество платформ, которые занимаются обработкой и подключением криптовалютного процессинга, и их часто делят на две основные группы:

Платформы, являющиеся частью криптовалютных бирж. К примеру, Whitepay входит в экосистему криптовалютной биржи WhiteBIT.

Посторонние решения от независимых разработчиков.

Сам процесс подключения криптовалютного процессинга почти одинаков во всех случаях:

Мерчант должен зарегистрироваться на платформе, предоставляющей услуги подключения процессинга, и получить аккаунт.

После создания аккаунта мерчант получает доступ к программному коду (API).

Этот код необходимо интегрировать в интернет-магазин как форму оплаты.

После этого клиент магазина может уже выбрать новый метод оплаты, а именно криптовалюту.

Мерчант имеет возможность получать подробную информацию о транзакциях, создавать отчеты и распоряжаться деньгами (например, конвертировать или выводить).

Оффлайн криптовалютный процессинг

Если речь идет об оффлайн-платежах в криптовалюте, можно использовать POS-терминалы для приема криптовалюта. Установка POS-терминала для приема криптовалют является уместным решением при акцентировании внимания на расширении перечня способов оплаты. Благодаря такому устройству клиенты могут оплачивать покупки в криптовалюте. В этой статье мы уже рассказывали о том, как пользоваться POS-терминалом от Whitepay.

Почему бизнесу важно использовать криптопроцесс?

А какие преимущества получат мерчанты от подключения криптовалютного процессинга? Почему им следует обратить внимание на этот способ оплаты? Мы выделили ключевые пункты, которые убедит даже тех, кто скептически относится к этой идее:

Ниже комиссия для мерчантов. Если сравнить банковские и криптовалютные операции, то комиссия, оплачиваемая мерчанами, ниже во втором случае.

Высокая степень безопасности. Платформа обеспечивает высокий уровень защиты личной информации и средств многоуровневой структурой.

Увеличение прибыли и выход на новые рынки. Никогда нельзя останавливаться на достигнутом. Если вы хотите выйти на новые рынки, увеличить прибыль и заработать репутацию современной и развитой компании, вам следует задуматься о внедрении криптовалютных методов оплаты.

Надежность. Довольно часто банки могут блокировать и отклонять транзакции по многим причинам.

Международные платежи. Благодаря криптовалюте клиент может оформить покупку и быстро оплатить находящийся в другой стране товар. Криптовалюта делает процесс оплаты гораздо более доступным как на внутреннем, так и на международном уровне.

Инвестиционный инструмент. После получения оплаты в крипте мерчанты могут хранить ее в виде перспективного инвестиционного актива или обменять на фиатные деньги в любой момент.

Как подключить криптовалютный процессинг: метод Whitepay

Криптовалюта – это деньги будущего. Если вы хотите принимать платежи в криптовалюте и вывести свой бизнес на новый уровень, необходимо:

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Как только мы получим заявку, свяжемся и ответим на все вопросы, а также найдем лучшее решение.

Вот и все! Теперь можно принимать криптовалюту.

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