Турецкое буровое судно обнаружило еще одно месторождение газа в Черном море. Объем природного газа в новом месторождении оценивается в 58 млрд кубометров, оклады находятся на глубине 3 тысячи 23 метра.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник после заседания правительства, сообщает собкор Укринформа.

– Мы провели новое бурение на газовом месторождении Сакария. «Наше буровое судно Fatih обнаружило запасы природного газа объемом 58 миллиардов кубических метров на глубине 3 тысячи 23 метра во время бурения на Чайджума-1», - сообщил Эрдоган.

Он уточнил, что благодаря новому открытию на месторождении Чайджума-1 турецкие запасы газа в Черном море выросли на 170 миллиардов кубических метров и достигли 710 миллиардов кубометров.

- Эквивалент природного газа, который мы обнаружили в Черном море, составляет 1 триллион долларов на международных рынках по сегодняшним цифрам, - сказал Эрдоган.

По его словам, это новое открытие позволит осуществить новые на других геологических полях, прилегающих к региону.

— Мы приступим к новому бурению как можно скорее, - сказал турецкий лидер.

С первого квартала будущего года Турция намерена использовать газ из новых черноморских месторождений, общий объем которого составляет 540 млрд кубометров.