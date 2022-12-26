Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник после заседания правительства, сообщает собкор Укринформа.
– Мы провели новое бурение на газовом месторождении Сакария. «Наше буровое судно Fatih обнаружило запасы природного газа объемом 58 миллиардов кубических метров на глубине 3 тысячи 23 метра во время бурения на Чайджума-1», - сообщил Эрдоган.
Он уточнил, что благодаря новому открытию на месторождении Чайджума-1 турецкие запасы газа в Черном море выросли на 170 миллиардов кубических метров и достигли 710 миллиардов кубометров.
- Эквивалент природного газа, который мы обнаружили в Черном море, составляет 1 триллион долларов на международных рынках по сегодняшним цифрам, - сказал Эрдоган.
По его словам, это новое открытие позволит осуществить новые на других геологических полях, прилегающих к региону.
— Мы приступим к новому бурению как можно скорее, - сказал турецкий лидер.
С первого квартала будущего года Турция намерена использовать газ из новых черноморских месторождений, общий объем которого составляет 540 млрд кубометров.
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Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник после заседания правительства, сообщает собкор Укринформа.
– Мы провели новое бурение на газовом месторождении Сакария. «Наше буровое судно Fatih обнаружило запасы природного газа объемом 58 миллиардов кубических метров на глубине 3 тысячи 23 метра во время бурения на Чайджума-1», - сообщил Эрдоган.
Он уточнил, что благодаря новому открытию на месторождении Чайджума-1 турецкие запасы газа в Черном море выросли на 170 миллиардов кубических метров и достигли 710 миллиардов кубометров.
- Эквивалент природного газа, который мы обнаружили в Черном море, составляет 1 триллион долларов на международных рынках по сегодняшним цифрам, - сказал Эрдоган.
По его словам, это новое открытие позволит осуществить новые на других геологических полях, прилегающих к региону.
— Мы приступим к новому бурению как можно скорее, - сказал турецкий лидер.
С первого квартала будущего года Турция намерена использовать газ из новых черноморских месторождений, общий объем которого составляет 540 млрд кубометров.