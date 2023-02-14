Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевской городской заключил договор с ООО «Элестек-лифт» на ремонт трех лифтов в городе.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Все три закупки производились без использования электронной системы. Общая стоимость ремонтных работ составляет 48 тысяч 283 гривны.

Первый лифт расположен в жилом доме по улице Олега Ольжича, 1Б (п.2). ООО «Элестек-лифт» заплатят 7 тысяч 982 гривен за ремонт электродвигателя и автоматического выключателя защиты двигателя.

Также планируют отремонтировать лифт в доме по Богоявленскому проспекту, 327/2. Ремонт рельса и выключателя автоматической защиты электродвигателя обойдется в 18 тысяч 577 гривен.

Восстановят лифт и в доме по улице Крылова, 48. Как отмечается в документации, ремонт подвижных и неподвижных контактов обойдется в 21 тысячу 723 гривны.

Напомним, что Николаев вошел в список городов-участников государственной программы «ВосстановиДОМ». Как сообщили в Центре энергоэффективности Николаева, отныне ОСМД нашего города могут подавать заявки на возмещение расходов на восстановление домов, поврежденных в результате военной агрессии Российской Федерации против Украины.