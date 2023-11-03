Очільник адміністрації Центрального району Миколаївської міськради Олександр Береза пояснив, навіщо витрачати 500 тисяч гривень на прапори та їх утримання. Він аргументував це тим, що прапори зношуються та періодично потребують заміни.

Про це Олександр Береза сказав у коментарі «НикВести».

Нагадаємо, адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради оголосила тендер на утримання прапорів та флагштоків на суму 542 тисячі 734 гривні.

— З минулого року було вирішено, що адміністрації беруть на утримання усі прапори та прапорниці, що знаходяться на території району, для того, щоб зберігати їх у належному стані. Час від часу вони потребують полагодження, а прапори треба міняти. Наприклад, там де вʼїзд у Миколаїв зі сторони дороги на Київ, там часто ці прапори розтріпуються вітром. По проспекту Героїв України часто прапорниці чіпляють вантажівки. Вище їх підняти неможливо, тому що там контактна мережа тролейбуса, — сказав він.

Олександр Береза також пояснив, що це не остаточна сума, яку витратять на утримання прапорів. За його словами, кошти виплачуватимуть по факту виконаних робіт, тому сума може скоротитися.

— Зрозуміло, що хочеться, щоб вони якомога довше слугували, але як є. Це не одноразова сума, а рамкова, а гроші платяться по факту виконаних робіт, по потребі, це може бути і половина, і третина, — резюмував депутат.

Варто зазначити, що навесні у Центральному районі Миколаєва також замовляли послуги з утримання прапорниць та флагштоків на об’єктах благоустрою. Тоді очікувана вартість складала 241 тисячу 489 гривень.