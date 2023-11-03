Акціонерне товариство «Миколаївобленерго» оголосило тендер на придбання шести пікапів за 8 мільйонів гривень.

Про це, як пишуть «НикВести», свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

У тендерній документації вказано, що придбати хочуть повнопривідний автомобіль Mitsubishi l200 Invite або його еквівалент 2023 року виробництва з механічною коробкою передач, розрахований на 5 місць з типом палива — дизель.

Крім того, в технічній документації зазначено, що витрата пального повинна складати 8,2 л/100км, а об’єм паливного бака повинен бути не менше 75 літрів.

Аукціон запланований на 10 листопада травня. Переможець повинен буде поставити авто до кінця листопада 2023 року.

Нагадаємо, що виконавчий комітет Миколаївської міської ради планує витратити 3 мільйони 967 тисяч 532 гривні на покупку нових електромобілів.