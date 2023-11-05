У Первомайську закупили устаткування та обладнання електричних котелень, на яке депутати виділили 12 мільйонів 100 тисяч гривень.
Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».
Нагадаємо, що депутатам Первомайської міської ради запропонували надати дозвіл управлінню комунальної власності та земельних відносин на закупівлю обладнання для котелень вартістю 12 мільйонів 100 тисяч гривень. Це обладнання мають закупити через Prozorro у ТОВ «Комунсервіс Тепло». Депутати погодили виділення коштів з другої спроби.
Управління комунальної власності та земельних відносин Первомайської міської ради придбало обладнання оголосивши два тендери.
За 7 мільйонів 138 тисяч 756 гривень до комунальної власності було закуплено:
Також придбано одну котульну блочну транспортабельну БТК-500 в комплексі по вулиці Коротченка, 18а.
Крім того, за 4 мільйони 961 тисячу 244 гривні придбано:
Нагадаємо, що виконавчий комітет Миколаївської міської ради затвердив нові тарифи для теплогенеруючих підприємств міста. Вартість опалення для містян залишається незмінною.
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У Первомайську закупили устаткування та обладнання електричних котелень, на яке депутати виділили 12 мільйонів 100 тисяч гривень.
Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».
Нагадаємо, що депутатам Первомайської міської ради запропонували надати дозвіл управлінню комунальної власності та земельних відносин на закупівлю обладнання для котелень вартістю 12 мільйонів 100 тисяч гривень. Це обладнання мають закупити через Prozorro у ТОВ «Комунсервіс Тепло». Депутати погодили виділення коштів з другої спроби.
Управління комунальної власності та земельних відносин Первомайської міської ради придбало обладнання оголосивши два тендери.
За 7 мільйонів 138 тисяч 756 гривень до комунальної власності було закуплено:
Також придбано одну котульну блочну транспортабельну БТК-500 в комплексі по вулиці Коротченка, 18а.
Крім того, за 4 мільйони 961 тисячу 244 гривні придбано:
Нагадаємо, що виконавчий комітет Миколаївської міської ради затвердив нові тарифи для теплогенеруючих підприємств міста. Вартість опалення для містян залишається незмінною.