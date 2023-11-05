У Первомайську закупили устаткування та обладнання електричних котелень, на яке депутати виділили 12 мільйонів 100 тисяч гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Нагадаємо, що депутатам Первомайської міської ради запропонували надати дозвіл управлінню комунальної власності та земельних відносин на закупівлю обладнання для котелень вартістю 12 мільйонів 100 тисяч гривень. Це обладнання мають закупити через Prozorro у ТОВ «Комунсервіс Тепло». Депутати погодили виділення коштів з другої спроби.

Управління комунальної власності та земельних відносин Первомайської міської ради придбало обладнання оголосивши два тендери.

За 7 мільйонів 138 тисяч 756 гривень до комунальної власності було закуплено:

Установка електрична ееплогенераторна по вулиці Альєнде,44

Установка електрична теплогенераторна УЕТГ «Кітотерм» з термоакумуляцією, 150 кВт в комплексі по вулиці Надії, 2

Установка електрична теплогенераторна УЕТГ «Кітотерм» з термоакумуляцією, 125 кВт в комплексі по вулиці Корабельна, 29

Установка електрична теплогенераторна УЕТГ «Кітотерм» з термоакумуляцією, 280 кВт в комплексі по вулиці Михайла Грушевського, 3

Установка електрична теплогенераторна УЕТГ «Кітотерм» з термоакумуляцією, 480 кВт в комплексі по вулиці Одеська, 109

Установка електрична теплогенераторна УЕТГ «Кітотерм» з термоакумуляцією, 100 кВт в комплексі по вулиці Папаніна, 55

Установка електрична теплогенераторна УЕТГ «Кітотерм» з термоакумуляцією, 240 кВт в комплексі по вулиці Театральна, 7

Установка електрична теплогенераторна УЕТГ «Кітотерм» з термоакумуляцією, 400 кВт в комплексі по вулиці Виговського, 9

Установка електрична теплогенераторна УЕТГ «Кітотерм» з термоакумуляцією, 150 кВт в комплексі по вул. Грушевського, 10 в

Установка електрична теплогенераторна УЕТГ «Кітотерм» з термоакумуляцією, 100 кВт в комплексі по вулиці Коротченко, 18 в

Установка електрична теплогенераторна УЕТГ «Кітотерм» з термоакумуляцією, 300кВт в комплексі по вулиці Жуковського,43а в

Установка електрична теплогенераторна УЕТГ«Кітотерм» з термоакумуляцією, 700кВт в комплексі по вулиці Корабельна,20/2 в

Установка електрична теплогенераторна УЕТГ «Кітотерм» з термоакумуляцією, 600кВт в комплексі по вулиці Грушевського,1 в

Також придбано одну котульну блочну транспортабельну БТК-500 в комплексі по вулиці Коротченка, 18а.

Крім того, за 4 мільйони 961 тисячу 244 гривні придбано:

Установка електрична теплогенераторна УЕТГ «ДАН- Кітотерм» в комплексі по вулиці Нова, 17

Установка електрична теплогенераторна УЕТГ «ДАН-Кітотерм» в комплексі по вулиці Академіка Амосова, 37

Установка електрична теплогенераторна УЕТГ «Кітотерм» з термоакумуляцією, 560 кВт в комплексі по вулиці Київська, 76

Установка електрична теплогенераторна УЕТГ «Кітотерм» з термоакумуляцією, 290 кВт в комплексі по вулиці Корабельна, 21а

Установка електрична теплогенераторна УЕТГ «Кітотерм» з термоакумуляцією, 350 кВт в комплексі по вулиці Корабельна, 13

Установка електрична теплогенераторна УЕТГ «Кітотерм» з термоакумуляцією, 200 кВт в комплексі по вулиці Театральна, 4

Установка електрична теплогенераторна УЕТГ «Кітотерм» з термоакумуляцією, 1000 кВт в комплексі по вулиці Корабельна, 4а

Установка електрична теплогенераторна УЕТГ «Кітотерм» з термоакумуляцією, 700 кВт в комплексі по вулиці Театральна, 26

Установка електрична теплогенераторна УЕТГ «Кітотерм» з термоакумуляцією, 320 кВт в комплексі по вулиці Івана Виговського, 12

Нагадаємо, що виконавчий комітет Миколаївської міської ради затвердив нові тарифи для теплогенеруючих підприємств міста. Вартість опалення для містян залишається незмінною.