Українські військові можуть ще до Нового року відвлювати важливе перехрестя доріг на Токмак — просунуться в бік залізничного вузла і перекрити сухопутний коридор Росії з тимчасово окупованого Криму.

Про це заявив військовий експерт Роман Світан в інтерв’ю «Obozrevatel».

За його словами, через зливи фронт на Донбасі «застигне», тому ЗСУ почнуть рух на західному напрямку (Запорізька область).

«Є можливість форсування Дніпра по лівому березі, і буде продовжуватися рух у бік Токмака на перетин залізниці», — вважає він.

За словами Романа Світана, земля на цьому напрямку не така, як на Донбасі. Тому армія України зможе легко рухатися на гусеничній техніці навіть у період дощів. Така перспектива дозволяє зробити обережний прогноз.

«Ще до Нового року ми можемо побачити просування в бік залізниці, що йде на Токмак», — зазначає він.

Лінія вздовж цього залізничного вузла — це головний сухопутний коридор Росії з Криму, за яким ворог стягує техніку в глибину фронту. Тому контроль над ним надзвичайно важливий.

Раніше командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський заявляв, що найбільший прорив Збройних Сил України буде після звільнення Токмака. Зараз росіяни покладаються на глибину своєї лінії оборони там.