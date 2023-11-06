Адміністрація Інгульського району Миколаєва планує провести капітальний ремонт дороги по вулиці Баштанській.
Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».
На це замовник планує витратити 18 мільйонів 760 тисяч 50 гривень. За ці кошти підрядник має капітально відремонтувати 6813 квадратних метрів дорожнього покриття.
Згідно з даними Google Maps, це приблизно 1,4 кілометри дороги. Окрім ремонту самої проїжджої частини, підрядник має облаштувати вздовж усієї вулиці тротуари з фігурною плиткою.
Крім того, у Миколаєві впроваджуватимуть схему руху під назвою «турбо-кільце» на розв'язках з круговим рухом. Така схема руху зʼявиться на проспекті Центральному — проспекті Богоявленському — вулиці Херсонське шосе та по проспекту Миру — проспекту Богоявленському — вулиці Пограничній. Як пояснили «НикВести» у Департаменті ЖКГ міської ради, ця схема покликана пришвидшити пересування автомобілів та зменшити кількість ДТП через недостатню регламентованість правил дорожнього руху під час пересування кільцем.
Також нагадаємо, що комунальне підприємство «Миколаївські парки» оголосило тендер на 2,5 мільйонів гривень, які планувалося витратити на піврічний догляд за територією «Тернівського кола». Мова йшла про монтаж системи поливу, висаджування багаторічних рослин, обрізку дерев та інше. Однак пізніше тендер відмінили та вирішили перенаправити ці кошти на допомогу військовим.
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Адміністрація Інгульського району Миколаєва планує провести капітальний ремонт дороги по вулиці Баштанській.
Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».
На це замовник планує витратити 18 мільйонів 760 тисяч 50 гривень. За ці кошти підрядник має капітально відремонтувати 6813 квадратних метрів дорожнього покриття.
Згідно з даними Google Maps, це приблизно 1,4 кілометри дороги. Окрім ремонту самої проїжджої частини, підрядник має облаштувати вздовж усієї вулиці тротуари з фігурною плиткою.
Крім того, у Миколаєві впроваджуватимуть схему руху під назвою «турбо-кільце» на розв'язках з круговим рухом. Така схема руху зʼявиться на проспекті Центральному — проспекті Богоявленському — вулиці Херсонське шосе та по проспекту Миру — проспекту Богоявленському — вулиці Пограничній. Як пояснили «НикВести» у Департаменті ЖКГ міської ради, ця схема покликана пришвидшити пересування автомобілів та зменшити кількість ДТП через недостатню регламентованість правил дорожнього руху під час пересування кільцем.
Також нагадаємо, що комунальне підприємство «Миколаївські парки» оголосило тендер на 2,5 мільйонів гривень, які планувалося витратити на піврічний догляд за територією «Тернівського кола». Мова йшла про монтаж системи поливу, висаджування багаторічних рослин, обрізку дерев та інше. Однак пізніше тендер відмінили та вирішили перенаправити ці кошти на допомогу військовим.