Адміністрація Інгульського району Миколаєва планує провести капітальний ремонт дороги по вулиці Баштанській.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

На це замовник планує витратити 18 мільйонів 760 тисяч 50 гривень. За ці кошти підрядник має капітально відремонтувати 6813 квадратних метрів дорожнього покриття.

Згідно з даними Google Maps, це приблизно 1,4 кілометри дороги. Окрім ремонту самої проїжджої частини, підрядник має облаштувати вздовж усієї вулиці тротуари з фігурною плиткою.