Російські окупаційні війська крадуть тварин з Херсонського заповідника «Асканія-Нова» та перевозять їх до краснодарського «Сафарі-парк».

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Як зазначають у ЦНС, вивіз тварин відбувається в межах недійсної «угоди про співробітництво».

«Від українського заповідника її підписує російський ставленик, який не є керівником», — йдеться в повідомленні.

Крім того, на території «Асканія-Нова» неодноразово помічали російських окупантів.

У ЦНС наголошують, що дані дії є формальною крадіжкою та знищенням унікальної фауни заповідника.

Нагадаємо, російські окупаційні сили взяли під контроль біосферний заповідник імені Ф.Е. Фальц-Фейна Національної академії аграрних наук України «Асканія-Нова». Про це 24 березня на сторінці у фейсбуці повідомили його працівники. За їхніми словами, 20 березня до заповідника приїхали так званий «виконувач обов’язків губернатора» окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо, перший заступник керівника Адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко та призначений окупаційною владою так званий директор заповідника Дмитро Мєщєряков.

Як відомо, у вересні у біосферному заповіднику «Асканія-Нова» на окупованій частині Херсонщини палало близько семи тисяч гектарів ділянки «Південна».