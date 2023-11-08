Україна та Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) підписали грантову та кредитну угоди в межах проєкту Світового банку для відновлення сільського господарства.

Про це повідомило Міністерство фінансів України.

Зазначається, що проєкт надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE) фінансується з двох джерел:

230 млн доларів — позика Світового банку із Цільового фонду з надання Україні необхідної кредитної підтримки (ADVANCE Ukraine), що підтримується урядом Японії;

— позика Світового банку із Цільового фонду з надання Україні необхідної кредитної підтримки (ADVANCE Ukraine), що підтримується урядом Японії; 320 млн доларів — грант від Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF).

Відомо, що проєкт має на меті підтримати доступ сільгоспвиробників до фінансування через пільгове кредитування та гранти.

Більшу частину суми, 500 мільйонів доларів, спрямують на фінансування державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» у 2023-2024 роках з фокусом на аграрні підприємства.

Залучені кошти дозволять зменшити вартість запозичень для аграріїв, попри війну, щоб вони мали змогу продовжити сільськогосподарське виробництво, зазначає Мінфін.

Сільгоспвиробники також зможуть отримати гранти, на які передбачено близько 50 млн доларів.

Міністр фінансів України Сергій Марченко назвав підписання угод між Україною та Світовим банком «надзвичайно своєчасним та необхідним» для забезпечення безперервного доступу до фінансування аграрного бізнесу України.

«Сільське господарство зазнає значних збитків від агресивної війни РФ, що має негативні наслідки для продовольчої безпеки як України, так і всього світу. Проєкт ARISE допоможе тисячам українських аграріїв і надалі здійснювати виробництво в умовах війни», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що уряд Данії оголосив про виділення 13 пакета військової допомоги Україні. У ньому — танки, БМП, боєприпаси та інше обладнання.