Верховна рада на засіданні 8 листопада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні ще на три місяці — до лютого 2024 року.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
«Парламент підтримав закони (№10211 та №10212) про Укази про продовження дії воєнного стану та загальну мобілізацію. За - 329», — написав він.
За його словами, воєнний стан та мобілізацію продовжили з 16 листопада 2023 року ще на 90 днів, тобто до 14 лютого 2024 року.
Депутат зазначив, що це було вже дев'яте голосування парламенту за продовження воєнного стану з початку повномасштабної війни з РФ.
Нагадаємо, раніше у Верховній Раді запропонували за згоду на призов за власним бажанням покривати вартість навчання для студентів, які навчаються на платній основі у вишах.
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Верховна рада на засіданні 8 листопада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні ще на три місяці — до лютого 2024 року.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
«Парламент підтримав закони (№10211 та №10212) про Укази про продовження дії воєнного стану та загальну мобілізацію. За - 329», — написав він.
За його словами, воєнний стан та мобілізацію продовжили з 16 листопада 2023 року ще на 90 днів, тобто до 14 лютого 2024 року.
Депутат зазначив, що це було вже дев'яте голосування парламенту за продовження воєнного стану з початку повномасштабної війни з РФ.
Нагадаємо, раніше у Верховній Раді запропонували за згоду на призов за власним бажанням покривати вартість навчання для студентів, які навчаються на платній основі у вишах.