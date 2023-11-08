Верховна рада на засіданні 8 листопада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні ще на три місяці — до лютого 2024 року.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

«Парламент підтримав закони (№10211 та №10212) про Укази про продовження дії воєнного стану та загальну мобілізацію. За - 329», — написав він.

За його словами, воєнний стан та мобілізацію продовжили з 16 листопада 2023 року ще на 90 днів, тобто до 14 лютого 2024 року.

Депутат зазначив, що це було вже дев'яте голосування парламенту за продовження воєнного стану з початку повномасштабної війни з РФ.

Нагадаємо, раніше у Верховній Раді запропонували за згоду на призов за власним бажанням покривати вартість навчання для студентів, які навчаються на платній основі у вишах.