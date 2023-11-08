Оборонна компанія Rheinmetall отримала чергове замовлення від уряду Німеччини на постачання близько 100 тисяч артилерійських мін калібру 120 мм для України.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Вартість замовлення сягає тризначної цифри в мільйонах євро. Угода є частиною пакета військової допомоги на суму 400 мільйонів євро для ЗСУ.

Зазначається, що поставки мають розпочатися найближчим часом і триватимуть упродовж наступних двох років.

Нагадаємо, німецький оборонний концерн Rheinmetall утворив спільне підприємство з акціонерним товариством «Українська оборонна промисловість». Зокрема, вони разом обслуговуватимуть, ремонтуватимуть та локалізуватимуть виробництво техніки.