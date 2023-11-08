Новий уряд Словаччини не затвердив чотирнадцятий пакет військової допомоги Україні на суму понад 40 млн євро, запропонований колишнім керівництвом Міністерства оборони країни.

Про це повідомляє портал TASR.

Зазначається, що колишнє керівництво Міноборони Словаччини підготувало пропозицію надати Україні 14-й пакет військової допомоги на загальну суму 40,3 млн євро, проте новий уряд Роберта Фіцо, однак в середу не схвалив це рішення.

Відомо, що допомога Україні мала складатися з чотирьох мільйонів одиниць патронів калібру 7,62 мм, 5172 одиниць великокаліберних боєприпасів для гармат калібру 125 мм, 140 ракет для системи протиповітряної оборони Куб, восьми мінометів та 1200 мін.

Варто додати, що з початку війни Словаччина надала Україні військову допомогу на загальну суму 671 мільйон євро.

Раніше повідомлялось, що новий прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не підтримує надання військової допомоги Україні.

