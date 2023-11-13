У Заводському районі Миколаєва збираються зробити поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Заліщука.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

На ремонт адміністрація району планує витратити 2 мільйони 86 тисяч 968 гривень. За ці кошти підрядник повинен відремонтувати три квартали дороги від вулиці Лягіна до вулиці Пушкінської.

Згідно з даними Google Maps, це приблизно 444 метри дорожнього покриття.

Аукціон заплановано на 22 листопада. Підрядник має виконати усі роботи до 15 грудня 2023 року.

Нагадаємо, нещодавно у департаменті ЖКГ Миколаївської міської ради вкотре продовжили термін виконання ремонту дороги по проспекту Богоявленському в Корабельному районі. Підрядник має виконати роботи до 15 листопада цього року.

Раніше «НикВести» повідомляли, що договір на поточний ремонт дороги на суму 112 мільйонів 920 тисяч гривень по проспекту Богоявленському Департамент житлово-комунального господарства міськради уклав з вінницьким підприємством «Мего ЛТД». Пізніше стало відомо, що підрядна компанія зриває строки виконання робіт. Після чого в «антикорупційному» департаменті міськради пригрозили підряднику штрафом.

Ця фірма активно працювала на Херсонщині. Згодом видання «Наші гроші» повідомило, що поліція розслідує зловживання службовим становищем посадовцями Херсонської обладміністрації та ДУ «Місцеві дороги Херсонщини». В ході досудового розслідування було встановлено, що в рамках програми «Велике будівництво», ДУ «Місцеві дороги Херсонщини» уклала низку угод щодо ремонту доріг з ТОВ «Білдгруп» на загальну суму 62,89 мільйона гривень та ТОВ «Мего ЛТД» — на 280,03 мільйонів.

14 серпня у Департаменті ЖКГ повідомили, що підрядник вже вдруге зриває строки виконання робіт. Так, станом на середину серпня 2023 року ремонт трьох ділянок проспекту Богоявленського було виконано усього на 30-35%.