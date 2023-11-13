Ілля Кива

У Львові суд оголосив вирок колишньому нардепу від ОПЗЖ Іллі Киві. Його засудили до 14 років в'язниці з конфіскацією майна.

Про це повідомив Личаківський районний суд Львова.

Іллю Киву визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 109 (публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади особою, яка є представником влади, з використанням засобів масової інформації), частиною 1 статті 111 (державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України шляхом надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України), частиною 2 статті 436-1 (публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, вчинене особою, яка є представником влади), статті 436 (публічні заклики до агресивної війни) Кримінального кодексу Українию

Суд призначив Іллі Киві позбавлення волі строком 14 років з конфіскацією майна.

Зазначається, що розгляд кримінального провадження здійснювався у формі спеціального судового провадження за відсутності обвинуваченого (in absentia), оскільки останній переховується від органів слідства та суду на території держави-агресора РФ, а також оголошений у міжнародний розшук.

Вирок суду ще не набрав чинності та протягом тридцяти днів з дня його проголошення може бути оскаржений до Львівського апеляційного суду.

Нагадаємо, що у березні 2022 року у Державному Бюро розслідувань зібрали необхідний пакет документів для оголошення до міжнародного розшуку Іллі Ківи.

Раніше Офіс Генерального прокурора оголосив Іллі Києві підозру у державній зраді та порушенні територіальної цілісності.

За день до вторгнення Росії в Україну Ілля Ківа записав відеопривітання з днем російської армії та озвучив потребу у звільненні України.

Сам Ілля Ківа знаходиться за межами України, а партія «ОПЗЖ», членом якої він був, виключила його 3 березня 2022 року.