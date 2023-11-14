Партизанський рух «АТЕШ» зафіксував перекидання російськими військовими чергової партії військової техніки з тимчасово окупованого Криму в бік Херсонської області.

Про це йдеться у телеграм-каналі руху.

«Наш агент успішно зафіксував перекидання російської техніки в районі селища Октябрське у бік Херсонської області, пов’язане з великими втратами на вказаному напрямку», — йдеться у повідомленні.

Партизани додали, що війська РФ перекидають дві командно-штабні машини і танк.

«Партизанський рух продовжує спостерігати за всіма пересуваннями російських військ на півострові», — зазначили в «АТЕШ».

Нагадаємо, що жителі Севастополя та партизани з «АТЕШ» допомогли українським військовим вдарити по російському штабу Чорноморського флоту.