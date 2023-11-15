Фахівці Антимонопольного комітету спіймали на змові двох фізичних осіб-підприємців, які брали участь у закупівлі національних костюмів на Березнегуватщині у 2018 році.

Про це повідомили в Південному міжобласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету України.

«Адміністративна колегія встановила наявність змови між фізичною особою-підприємцем Яковцем Володимиром Сергійовичем та фізичною особою-підприємцем Гуреєм Андрієм Ігоровичем під час їхньої підготовки та участі у процедурі закупівлі українських національних костюмів, що оголошувалась у 2018 році відділом культури, молоді та спорту Березнегуватської районної державної адміністрації Миколаївської області», — йдеться у повідомленні.

Під час розгляду справи відділення встановило низку фактів, що свідчили про узгоджену поведінку відповідачів, додали в АМКУ.

14 листопада 2023 року адміністративна колегія визнала, що вказані фізичні особи-підприємці вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції». Мова йде про антиконкурентні узгоджені дії, що стосуються спотворення результатів торгів. За порушення відповідачів оштрафували на 11 тисяч 985 гривень.

В АМКУ зауважили, що згідно з Законом України «Про публічні закупівлі», підставою для відмови в участі у процедурі закупівлі є той факт, що суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів.

Це означає, що у найближчі рокі вказаним ФОПам мають відмовляти в участі у державних закупівлях.

Нагадаємо, АМКУ зобов'язав ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» сплатити 68 тисяч гривень штрафу за неналежну температуру у квартирах містян протягом чотирьох опалювальних сезонів.