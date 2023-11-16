Данія з лютого 2022 року по жовтень 2023 року виділила на відновлення інфраструктури в Миколаєві та області 75,5 мільйонів євро.

Про це свідчать дані, які опубліковані у звіті Міністерства закордонних справ Данії.

Головні напрямки фінансування включають реконструкцію водопостачання, підтримку допомоги для водо- та теплопостачання, реконструкцію будівель та обладнання, а також підтримку електро- та теплопостачання.

Розподіл фінансування:

Реконструкція водопостачання з особливим акцентом на ефективне використання ресурсів — 8 мільйонів євро;

Підтримка швидкої допомоги та обладнання для водо- та теплопостачання — 2,3 мільйона євро;

Підтримка реконструкції будівель та обладнання для водо- та теплопостачання — 3,4 мільйона євро;

Обладнання для водо- та теплопостачання — 3,4 мільйона євро;

Підтримка аварійного ремонту — 2 мільйони євро;

Підтримка необхідної водної інфраструктури — 10 мільйонів євро;

Підтримка електро- та теплопостачання — 3,5 мільйона євро;

Реконструкція об’єктів соціальної інфраструктури, водопостачання, каналізації та теплопостачання, дотації місцевого самозабезпечення — 4,7 мільйона євро;

Супровід реконструкції будівель та електропостачання — 2 мільйони євро;

Створення Миколаївського офісу відновлення, підтримка стійкості громади, залучення громадянського суспільства, а також професійна освіта та навчання — 4,7 мільйона євро;

Підтримка аварійного, електро- та теплопостачання — 17,8 мільйона євро;

Відновлення соціальної інфраструктури, зокрема мікрорайонів, шкіл, бомбосховищ — 13,5 мільйонів євро;

Технічна допомога — координаційний підрозділ/координаційна палата для підтримки реконструкції Данією в Миколаєві — 270 тисяч євро.

Слід зазначити, що Данія реалізує процес тендерів та вибору підрядників самостійно, прагнучи уникнути корупційних ризиків. За словами міського голови Миколаєва, Олександра Сєнкевича, це стратегічне партнерство вже стало ключовим етапом відновлення та розвитку регіону.

Як відомо, Данія надала Україні пакет допомоги у розмірі 42,9 мільйона доларів. У питаннях відновлення України — головний фокус на допомозі Миколаєву та області.

Крім того, Данія може допомогти миколаївській онколікарні придбати джерело іонізуючого випромінювання.

Більш детально про початок співпраці з Данією та плани на післявоєнну відбудову читайте в статті «НикВести»: «Відбудовуємо, не чекаючи на завершення війни»: як Данія допомагає Миколаєву.