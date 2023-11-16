Корейська корпорація Posco International має намір побудувати на території Миколаївської області завод з виробництва сталевих модулів з метою постачання житлових, освітніх та медичних модульних систем.

Про це повідомили в Миколаївській ОВА.

У вівторок, 14 листопада, відповідний Меморандум про співпрацю підписали начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім та генеральний директор Posco International Джонґ Так. Це стало початком спільної реалізації проєкту будівництва заводу для виробництва сталевих модулів у Миколаївській області.

Зазначається, що сторони планують створити спеціальну робочу групу, щоб активно сприяти співпраці та вести переговори з метою швидкого укладення остаточної угоди.

— Підписаний Меморандум про взаєморозуміння — це важливий крок у впровадженні спільного проєкту, який сприятиме подальшому розвитку регіону та співпраці між міжнародними та українськими партнерами, — зазначив Віталій Кім.

Своєю чергою, Джонґ Так повідомив, що їхня співпраця з Миколаївською обласною військовою адміністрацією — це стратегічний крок у вирішенні соціально-економічних викликів регіону.

— Ми впевнені, що спільні зусилля принесуть позитивні зміни та сприятимуть стабільності у розвитку економіки Миколаївської області, — сказав він.

Posco International є міжнародною торгово-інвестиційною компанією, яка має великий досвід розробки та організації проєктів у сфері енергетики, металургії, сільського господарства, виробництва комплектуючих матеріалів тощо. У Миколаєві компанія володіє зерновим терміналом.

Нагадаємо, на початку року Posco заявив, що має намір взяти участь у проєктах відбудови України після війни.