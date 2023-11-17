На Одещині оперативники прикордонного загону викрили канал нелегального виїзду чоловіків за межі України: шахрайська схема ґрунтувалась на укладанні фіктивних шлюбів.

Про це повідомили Держприкордонслужба, Департамент стратегічних розслідувань Нацполу та прокуратура Одещини.

Правоохоронці встановили, що організатором переправлення за кордон потенційних призовників є 34-річна жителька Одещини. Вона особисто підшукувала чоловіків, які хочуть уникнути мобілізації та виїхати з країни, але обмежені в такому праві.

Зловмисниця пропонувала їм укласти шлюб із жінками з інвалідністю для перетину державного кордону у статусі «супроводжуючої особи».

«Сваха» за 4500 доларів обіцяла підшукати «наречених» з потрібною групою інвалідністю.

«Подружжя» разом виїжджало за кордон, згодом жінка поверталася до України, а через деякий час сімейна пара розлучалася, додають у поліції.

Зазначається, що таке «шлюбне агентство» функціонувало по всій території України, пропонуючи жінкам з інвалідністю віком від 18 до 57 років заробити «легкі гроші».

Організаторку злочинної схеми затримали «на гарячому» під час отримання коштів за одруження однієї з пар та передачі свідоцтва про шлюб. Напередодні вони з ухилянтом їздили до Києва, саме там укладалася шлюбна угода.

За результатами санкціонованих обшуків у домоволодіннях та транспортних засобах було виявлено та вилучено оригінали та копії паспортних документів, свідоцтва про шлюб і розірвання шлюбу, шлюбні договори, посвідчення про інвалідність, висновки МСЕК та ВЛК про надання інвалідності.

Наразі організаторці «шлюбного агентства» та «дружині» з інвалідністю оголошено про підозру у вчиненні злочинну за фактом організації незаконного переправлення осіб через держкордон.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Закарпатті біля річки Тиса прикордонники затримали двох неповнолітніх та двох чоловіків з надувними колами для купання. Чоловіки хотіли перетнути кордон.