Акціонерне товариство «Миколаївобленерго» оголосило тендер на придбання нової компʼютерної техніки на 5 мільйонів 935 тисяч гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

За ці кошти підприємство планує закупити 230 одиниць обладнання: 175 компʼютерів, 25 швидкісних сканерів з автоподатчиком та 30 планшетних сканерів.

Серед технічних характеристик компʼютерів:

— в зборі складається з системного блоку, монітору, клавіатури, маніпулятору типу «миш», операційної системи та килимка;

— блок живлення: потужністю не менше 400 Вт;

— обсяг оперативної пам'яті: 16 ГБ;

— попередньо встановлене ПЗ: Windows 11 Pro;

— діагональ дисплея: 23.8 дюймів.

Відповідно до тендерної документації, усі складові комп’ютерів повинні бути новими та забезпеченими гарантією не менше 36 місяців.

Разом з тим, тендер передбачає закупівлю швидкісних сканерів Epson WorkForce DS-1630 та планшетних сканерів Plustek OpticSlim 2610 Plus для формату А4 та з гарантією не менше 12 місяців.

Поставити зазначену компʼютерну техніку переможець тендеру має до 31 грудня поточного року.

Нагадаємо, нещодавно акціонерне товариство «Миколаївобленерго» оголосило тендер на придбання шести пікапів за 8 мільйонів гривень.