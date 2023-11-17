За три квартали 2023 року українські банки загалом отримали прибуток 109,85 мільярда гривень. Це вже в 1,4 рази більше, аніж заробітки українських фінустанов за весь відносно мирний 2021 рік — 77,53 мільярда гривень.

Про це повідомляє аналітична платформа «Опендатабот».

Топ-10 банків за прибутком незмінний від початку 2023 року

На 4 банки поменшало в країні з початку року: у трьох з них НБУ відкликав ліцензії — йдеться про Форвард, Айбокс та Конкорд. Ще одна фінустанова збанкрутіла — Укрбудінвестбанк. Загалом наразі в Україні працює 63 банки.

Лише 10% банків, більшість з них — приватні — від початку року отримали збитки: їх загальна сума складає 155 млн грн. Натомість топ-10 банків за прибутком не змінюється з початку року: туди входять усі державні банки, 4 з іноземним капіталом та 1 — з приватним. Наразі саме цей топ фінустанов заробляє 87,5% від сумарного прибутку усіх банків в країні.

Незмінним лідером топ-10 залишається Приватбанк: 43,4 мільярда гривень прибутку за три квартали. Це вже удвічі більше до відповідного періоду 2021. Натомість частка Привату в загальному прибутку усіх банків впала до 39,5%. Разом державні ПриватБанк та Ощадбанк за 9 місяців 2023 заробили трохи більше половини (52%) загального прибутку усіх українських банків.

Загалом частка заробітку державних банків збільшилась у третьому кварталі до 63,5%. Переважно, це сталось через те, що банк Сенс став державним.

За три квартали банки з іноземним капіталом отримали 26,9 млрд грн прибутку — в 1,6 рази більше, ніж у відповідний період 2021 року (16,7 мільярда гривень). Частка заробітків цієї групи в загальному прибутку усіх банків склала 24,5%.

Лідером залишається Райффайзен банк — за 9 місяців поточного року Райф заробив 6,14 мільярда гривень. Це майже чверть від сумарного прибутку іноземних банків. Також у топ-3 банків з іноземним капіталом потрапили Укрсиббанк — 5,66 мільярда гривень (21%) та ОТП банк — 4,75 мільярда гривень (17,5%).

Банки з приватним капіталом за 9 місяців 2023 року отримали 13,3 мільярда гривень прибутку — майже у 1,5 рази більше до відповідного періоду 2021 року. Частка цієї групи в загальному прибутку незначно зменшилась з весни та склала 12%.

Лідером групи, як і раніше, залишається ПУМБ, який заробив 5,68 млрд грн за три квартали поточного року. Це майже половина — 43% — від сумарного прибутку банків цієї групи. Разом з Універсал банком, який за цей період заробив 2,86 мільярда гривень, вони отримали майже 2/3 від сумарного прибутку цієї групи банків.

Нагадаємо, Верховна Рада схвалила за основу проект закону про збільшення ставки податку на прибуток банків з 18% до 36% у 2024-2025 роках.