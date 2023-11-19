В Одесі суд визнав винним чотирьох громадян Ізраїлю у контрабанді наркотиків з Перу через Одеський морський порт. Іноземці отримали по 11 років тюрми.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Прокурори у суді довели, що наприкінці серпня 2020 року іноземці здійснили контрабанду кокаїну через порт. Наркотик прибув з Перу у контейнері всередині конструкцій верстата, розфасований у 114 брикетах.

Більшість тих брикетів мали фірмове маркування у вигляді літер та цифр, що вказувало на приналежність до певного наркосиндикату, кажуть у прокуратурі. Іноземців затримали під час вилучення кокаїну з конструктивних порожнин верстата.

Згідно з висновком експертизи, вилучена речовина мала загальну масу понад 114 кілограм та містила кокаїн. Загальний кількісний вміст цього наркотику у спресованій речовині білого кольору становив понад 80,6 кілограм.

Суд визнав іноземців винними за частиною 3 статті 305 та частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Двоє з них отримали 11 років тюрми, інші — 11,5 років та 11 років і 3 місяці з конфіскацією майна.

Нагадаємо, детективи Бюро економічної безпеки в Одеській області виявили у Ренійському морському торговельному порту 45-футовий контейнер з сигаретами іноземного походження.