У селі Нечаяне Миколаївської області провели три тендери на ремонт будівлі сільської ради, яка була частково зруйнована внаслідок російської атаки 6 липня 2022 року.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести» у статті «Які кроки робить Нечаянська громада в напрямку відновлення».

Загалом на відновлення пошкодженої адмінбудівлі Нечаянська сільська рада виділила 1 мільйон 596 тисяч гривень.

З цих коштів 2 тисячі гривень замовник витратив на проведення експертизи кошторисної документації, ще 9 тисяч 280 гривень на, власне, розробку проектної документації.

Сам поточний ремонт будівлі сільради обійдеться Нечаянській громаді в 1 мільйон 585 тисяч гривень. Усі вказані роботи підрядники мають виконати до 31 грудня поточного року.

Як повідомили «НикВести» у Нечаянській сільській раді, за час повномасштабної війни у сільській громаді загалом було пошкоджено або зруйновано 53 обʼєкти.

«Заклади охорони здоров’я — 3, нежитлові об’єкти — 8, заклади освіти — 1, житлові будинки (квартири) — 41», — йдеться у відповіді на інформаційний запит.

Як відомо, 6 липня 2022 року під час масованого обстрілу селища Нечаяне окрім адмінбудівлі було пошкоджено 6 приватних житлових будинків, місцевий магазин, ліцей та 10 транспортних засобів.

— Якщо говорити про Нечаянський ліцей, то там були залучені ООН у відбудові. Будинок культури Нечаянський ми своїми силами відновлюємо, адмінбудівлю сільської ради, яка також постраждала, ми за власні кошти відбудовуємо. Амбулаторію також нам фонд допомагав відновлювати, на жаль, вже не памʼятаю який, — каже голова Нечаянської сільської ради Микола Вівчар.

У сільраді також зазначили, що оцінка збитків пошкодженого та зруйнованого майна на території громади внаслідок російської агресії до цього часу не проводилася.

Нагадаємо, у постраждалій від російського обстрілу будівлі Адміністрації Центрального району Миколаєва замінять вікна та двері за 1 мільйон 670 тисяч гривень. Підрядник повинен буде до 25 грудня 2023 року замінити 120 вікон та пʼять дверей, а також виконати супутні роботи (демонтаж старих виробів, облаштування укосів, навантаження та перевезення будівельного сміття).