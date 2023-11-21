Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради замовила послуги з обстеження будинків, пошкоджених в результаті військових дій.
Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».
За 240 тисяч гривень переможець тендеру має провести 25 технічних обстежень об’єктів. Роботи мають бути виконані до 31 грудня цього року.
Наразі триває процедура подання тендерних пропозицій. Аукціон запланований на 26 литопада.
Нагадаємо, що 7 вересня міська рада підтримала спрямування коштів з бюджету Миколаєва на технічне обстеження приватних будинків, що постраждали від війни.
Зазначалося, що для таких обстежень необхідно:
Раніше, адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради замовила послуги з обстеження будинків, пошкоджених в результаті військових дій.
Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради замовила послуги з обстеження будинків, пошкоджених в результаті військових дій.
Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».
За 240 тисяч гривень переможець тендеру має провести 25 технічних обстежень об’єктів. Роботи мають бути виконані до 31 грудня цього року.
Наразі триває процедура подання тендерних пропозицій. Аукціон запланований на 26 литопада.
Нагадаємо, що 7 вересня міська рада підтримала спрямування коштів з бюджету Миколаєва на технічне обстеження приватних будинків, що постраждали від війни.
Зазначалося, що для таких обстежень необхідно:
Раніше, адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради замовила послуги з обстеження будинків, пошкоджених в результаті військових дій.