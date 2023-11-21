Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради замовила послуги з обстеження будинків, пошкоджених в результаті військових дій.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

За 240 тисяч гривень переможець тендеру має провести 25 технічних обстежень об’єктів. Роботи мають бути виконані до 31 грудня цього року.

Наразі триває процедура подання тендерних пропозицій. Аукціон запланований на 26 литопада.

Нагадаємо, що 7 вересня міська рада підтримала спрямування коштів з бюджету Миколаєва на технічне обстеження приватних будинків, що постраждали від війни.

Зазначалося, що для таких обстежень необхідно:

Адміністрації Центрального району — 1 мільйон 95 тисяч гривень (73 будинки);

Адміністрації Інгульського району — 180 тисяч гривень (12 будинків);

Адміністрації Заводського району — 560 тисяч (26 будинків);

Адміністрації Корабельного району — 2 мільйони 140 тисяч гривень (234 будинки);

ДЖКГ — 2 мільйони 500 тисяч гривень (багатоповерхівки).

Раніше, адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради замовила послуги з обстеження будинків, пошкоджених в результаті військових дій.