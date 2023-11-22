Комунальне підприємство «‎Миколаївоблтеплоенерго»‎ збирається витратити 4 мільйони 978 тисяч гривень на проведення лабораторних досліджень питної води у точках видачі.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Йдеться про дослідження води, яка знаходиться у 79 точках видачі облтеплоенерго, повідомив нам у коментарі директор підприємства Микола Логвінов.

— Ми видаємо питну воду населенню Миколаєва. Для того, щоб вода відповідала санітарним нормам, потрібно робити лабораторні аналізи. У нас 79 точок видачі питної води. Там потрібно робити аналізи чи не щотижня. Тому ми проводимо тендер для того, щоб укласти договір з сертифікованою лабораторією, яка буде проводити такі аналізи, щоб вода відповідала якості питної, — сказав він.

Підрядник повинен буде до 31 грудня 2024 року надати наступні послуги з дослідження води:

Пробопідготовка зразка води для мікробіологічного дослідження — 4345 послуг;

Визначення загального мікробного числа в питній воді — 4345 послуг;

Визначення водневого показника в питній воді — 4345 послуг;

Визначення органолептичних показників в питній воді (запаху, смаку та присмаку, забарвленості, каламутності) — 4345 послуг;

Визначення загальних коліформ в питній воді — 4345 послуг;

Визначення вмісту нітритів в питній воді — 4345 послуг;

Визначення титрометричним методом амонійного азоту — 4345 послуг;

Відбір проб зразків води — 4345 послуг;

Пробопідготовка зразка води для дослідження — 1027 послуг;

Визначення вмісту нітритів в питній воді — 1027 послуг;

Визначення титрометричним методом пермангантної окислювальності — 1027 послуг;

Визначення загальної жорсткості в питній воді — 1027 послуг;

Визначення вмісту хлоридів в питній воді — 1027 послуг;

Визначення вмісту сульфатів в питній воді — 1027 послуг;

Визначення сухого залишку — 1027 послуг;

Визначення заліза у питній воді — 1027 послуг.

Нагадаємо, що жителі Миколаєва за літо спожили 27,9 мільйонів літрів очищеної води з безкоштовних точок видачі, що обслуговуються комунальним підприємством «‎Миколаївоблтеплоенерго»‎.

Водночас в Департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради розраховують, що вже у листопаді облтеплоенерго зможе отримати компенсацію за програмою «Доступна вода».

Нагадаємо, що у червні 2023 року депутати Миколаївської міської ради з другої спроби затвердили програму «Доступна вода». На її реалізацію у 2023 році планувалося направити з міського бюджету 37,6 мільйонів гривень. Ці кошти мали витратити на обслуговування станцій зворотного осмосу, яких на сьогодні у Миколаєві 145.

Нещодавно до програми додали Миколаївський зоопарк. Він отримуватиме кошти з міського бюджету на обслуговування, утримання та ремонт систем очищення води.

Раніше також повідомлялося, що вода за програмою «Доступна вода» не є питною.

Секретар міськради Миколаєва Дмитро Фалько розказав, що у Миколаєві після війни міська рада планує створити комунальне підприємство, яке опікуватиметься точками видачі очищеної води, буде їх обслуговувати та продавати воду населенню. При цьому вартість літра води, за попередніми розрахунками, може складати 20 копійок.