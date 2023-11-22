У середу, 22 листопада, в енергосистемі України зафіксовано та прогнозується дефіцит електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Причина дефіциту — збільшення споживання через похолодання, що спричинило додаткове навантаження на електростанції.

Частину енергоблоків ще відбудовують після влучань російських ракет і дронів, а відновлені не можуть нести таке ж навантаження, як до пошкодження, пояснюють у компанії.

Диспетчерський центр Укренерго шукає можливості покриття дефіциту. У компанії також закликають українців дбайливо споживати електроенергію протягом доби.

«Не включайте одночасно потужні електропристрої, вимикайте світло в порожніх приміщеннях, перенесіть прання на нічні години», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, виконуючий обов'язки директора «Миколаївобленерго» Вадим Данилків повідомив, що підприємство підготувалося до можливих російських атак, тому очікувати на тотальний блекаут жителям області — не варто.