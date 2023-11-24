Словенія готова виділити до 5 мільйонів євро грантових коштів на відбудову інфраструктурних об’єктів в Україні.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.

Зазначається, що проєкти можна буде подати до Центру міжнародного співробітництва та розвитку Словенії. Грантові кошти покриватимуть до 50 % вартості проєкту.

У Мінінфраструктури зазначили, що CMSR, який опікуватиметься реалізацією проєктів, має «значний досвід» з відбудови у різних країнах світу. Так, з 2007 року за підтримки словацького уряду успішно реалізовано понад 120 проєктів.

Заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України з питань європейської інтеграції Анна Юрченко зазначила, що з початку повномасштабної війни Словенія надала Україні вже 4,3 млн євро гуманітарної допомоги та ще 1 млн євро на фінансування гуманітарної ініціативи «Зерно з України».

«Це найбільша гуманітарна допомога Словенії за останнє десятиліття. Ми вдячні Словенії за таку суттєву підтримку України й готовність співпрацювати далі», — зазначила вона.

Нагадаємо, що водночас на засіданні Уряду 16 червня на відбудову об'єктів критичної інфраструктури Миколаївщини виділили 626,8 мільйона гривень.