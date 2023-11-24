«Миколаївоблтеплоенерго» досі не отримало компенсацію за програмою «Доступна вода», яку обіцяли виплатити у листопаді.

Про це в ефірі телекомпанії «МАРТ» розповів директор ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов.

За його словами, за програмою підприємство має отримати 3-4 мільйонів гривень.

«Ми подали заявки на листопад-грудень цього року. Очікуємо отримати гроші отримати на цьому або наступному тижні, але поки, все виконується за обігові кошти підприємства та частково кошти міста, які нам давали в іншій формі. По програмі «Доступна вода, кошти не отримані. Там порядка 3-4 мільйонів гривень», — зазначив він.

Як відомо, з початку 2023 року «Миколаївоблтеплоенерго» забезпечило містян питною водою на загальну суму 22 мільйони гривень, однак ще не отримало компенсацію за програмою «Доступна вода», повідомив директор підприємства Микола Логвінов.

В Департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради розраховували, що вже у листопаді облтеплоенерго зможе отримати компенсацію за програмою «Доступна вода».

Нагадаємо, що у червні 2023 року депутати Миколаївської міської ради з другої спроби затвердили програму «Доступна вода». На її реалізацію у 2023 році планувалося направити з міського бюджету 37,6 мільйона гривень. Ці кошти мали витратити на обслуговування станцій зворотного осмосу, яких на сьогодні у Миколаєві 145.

Нещодавно до програми додали Миколаївський зоопарк. Він отримуватиме кошти з міського бюджету на обслуговування, утримання та ремонт систем очищення води.

Раніше також повідомлялося, що вода за програмою «Доступна вода» не є питною.

Секретар міськради Миколаєва Дмитро Фалько розказав, що у Миколаєві після війни міська рада планує створити комунальне підприємство, яке опікуватиметься точками видачі очищеної води, буде їх обслуговувати та продавати воду населенню. При цьому вартість літра води, за попередніми розрахунками, може складати 20 копійок.