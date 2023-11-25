Ввечері 25 листопада Миколаїв та область накрив сильний снігопад. На дорогах міста почала працювати техніка комунального підприємства «ЕЛУ Автодоріг».
Про це повідомляє пресслужба КП.
Снігопад почав посилюватись близько 18:00. Наразі в місті вже працюють 5 спецмашин та один навантажувач, обробляючи дороги протиожеледними матеріалами.
Обробка реагентами буде проводитися по спусках, підйомах та перехрестях по 1-2 та 3 чергах. При зниженні температури та посиленні снігу підприємство додаватиме необхідну кількість машин для обробки.
За прогнозом Миколаївського обласного центру з гідрометеорології, завтра регіон очікує на сильний дощ зі снігом. На дорогах буде ожеледиця.
Варто додати, що через негоду в деяких місцях міста та області може бути відсутнім електроенергія. В «Миколаївобленерго» радять зарядити усі гаджети.
Нагадаємо, минулого тижня 19 листопада в Миколаєві випав перший сніг.
Ввечері 25 листопада Миколаїв та область накрив сильний снігопад. На дорогах міста почала працювати техніка комунального підприємства «ЕЛУ Автодоріг».
Про це повідомляє пресслужба КП.
Снігопад почав посилюватись близько 18:00. Наразі в місті вже працюють 5 спецмашин та один навантажувач, обробляючи дороги протиожеледними матеріалами.
Обробка реагентами буде проводитися по спусках, підйомах та перехрестях по 1-2 та 3 чергах. При зниженні температури та посиленні снігу підприємство додаватиме необхідну кількість машин для обробки.
За прогнозом Миколаївського обласного центру з гідрометеорології, завтра регіон очікує на сильний дощ зі снігом. На дорогах буде ожеледиця.
Варто додати, що через негоду в деяких місцях міста та області може бути відсутнім електроенергія. В «Миколаївобленерго» радять зарядити усі гаджети.
Нагадаємо, минулого тижня 19 листопада в Миколаєві випав перший сніг.