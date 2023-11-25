Ввечері 25 листопада Миколаїв та область накрив сильний снігопад. На дорогах міста почала працювати техніка комунального підприємства «ЕЛУ Автодоріг».

Про це повідомляє пресслужба КП.

Снігопад почав посилюватись близько 18:00. Наразі в місті вже працюють 5 спецмашин та один навантажувач, обробляючи дороги протиожеледними матеріалами.

Обробка реагентами буде проводитися по спусках, підйомах та перехрестях по 1-2 та 3 чергах. При зниженні температури та посиленні снігу підприємство додаватиме необхідну кількість машин для обробки.

Фото: Світлана Чебанова

За прогнозом Миколаївського обласного центру з гідрометеорології, завтра регіон очікує на сильний дощ зі снігом. На дорогах буде ожеледиця.

Варто додати, що через негоду в деяких місцях міста та області може бути відсутнім електроенергія. В «Миколаївобленерго» радять зарядити усі гаджети.

Нагадаємо, минулого тижня 19 листопада в Миколаєві випав перший сніг.