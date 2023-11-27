В Миколаївській області відкрили для проїзду трасу М-14 «Одеса – Мелітополь – Новоазовськ».
Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області.
«Проїзд трасою М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ у межах Миколаївської області дозволили. Підрядники розчистили автошлях від снігу», – йдеться у повідомленні.
Обмеження руху лишаються для вантажного транспорту та пасажирських автобусів на ділянці автомобільної дороги М-14 від межі з Одеською областю до Миколаєва.
Станом на 14:00 інші, раніше введені, обмеження руху транспорту автомобільними дорогами Миколаївської області залишаються чинними.
Нагадаємо, раніше у Миколаївській області знову відновили рух на ділянках доріг Н-24 та Т-15-07.
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В Миколаївській області відкрили для проїзду трасу М-14 «Одеса – Мелітополь – Новоазовськ».
Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області.
«Проїзд трасою М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ у межах Миколаївської області дозволили. Підрядники розчистили автошлях від снігу», – йдеться у повідомленні.
Обмеження руху лишаються для вантажного транспорту та пасажирських автобусів на ділянці автомобільної дороги М-14 від межі з Одеською областю до Миколаєва.
Станом на 14:00 інші, раніше введені, обмеження руху транспорту автомобільними дорогами Миколаївської області залишаються чинними.
Нагадаємо, раніше у Миколаївській області знову відновили рух на ділянках доріг Н-24 та Т-15-07.