З початку вторгнення компанія «Авіа ФЕД сервіс» поставила росіянам запчастини щонайменше на 7,3 мільйона доларів — причому більша частина запчастин, яка коштувала 4,1 мільйона доларів, надійшла з України.
Про це йдеться в розслідуванні російського видання «Важные истории».
З лютого 2022 року до липня 2023 року компанія «Авіа ФЕД сервіс» згідно з митними деклараціями імпортувала:
Крім українських деталей, «Авіа ФЕД сервіс» імпортувала запчастини з Франції, США та Великої Британії.
Російська компанія «Авіа ФЕД сервіс» була заснована в 1993 році як представництво Харківського машинобудівного заводу (ХМЗ) ФЕД. Її нинішнім керівником є уродженець Луганська Олександр Решетник. Клієнтами «Авіа ФЕД сервіс», за даними Держзакупівель, є Міноборони росії, підприємства держкорпорації «Ростех» та президентський спеціальний льотний загін «Россия».
Нагадаємо, Російська Федерація вже отримує від Північної Кореї снаряди 122 мм та 152 мм, а також ракети для «Градів».
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З початку вторгнення компанія «Авіа ФЕД сервіс» поставила росіянам запчастини щонайменше на 7,3 мільйона доларів — причому більша частина запчастин, яка коштувала 4,1 мільйона доларів, надійшла з України.
Про це йдеться в розслідуванні російського видання «Важные истории».
З лютого 2022 року до липня 2023 року компанія «Авіа ФЕД сервіс» згідно з митними деклараціями імпортувала:
Крім українських деталей, «Авіа ФЕД сервіс» імпортувала запчастини з Франції, США та Великої Британії.
Російська компанія «Авіа ФЕД сервіс» була заснована в 1993 році як представництво Харківського машинобудівного заводу (ХМЗ) ФЕД. Її нинішнім керівником є уродженець Луганська Олександр Решетник. Клієнтами «Авіа ФЕД сервіс», за даними Держзакупівель, є Міноборони росії, підприємства держкорпорації «Ростех» та президентський спеціальний льотний загін «Россия».
Нагадаємо, Російська Федерація вже отримує від Північної Кореї снаряди 122 мм та 152 мм, а також ракети для «Градів».