З початку вторгнення компанія «Авіа ФЕД сервіс» поставила росіянам запчастини щонайменше на 7,3 мільйона доларів — причому більша частина запчастин, яка коштувала 4,1 мільйона доларів, надійшла з України.

Про це йдеться в розслідуванні російського видання «Важные истории».

З лютого 2022 року до липня 2023 року компанія «Авіа ФЕД сервіс» згідно з митними деклараціями імпортувала:

деталі для ремонту літаків Ан-124 виробництва Харківського машинобудівного заводу ФЕД майже на $1,3 мільйона;

запчастини для локаційних станцій вертольотів Ка-32 з київського заводу «Радар» на понад $754 тисячі;

деталі для ремонту двигунів Ан-24 та Ан-12 виробництва «Мотор Січ», продукцію київського заводу «Артем» та інших українських підприємств майже на $2 мільйони.

Крім українських деталей, «Авіа ФЕД сервіс» імпортувала запчастини з Франції, США та Великої Британії.

Російська компанія «Авіа ФЕД сервіс» була заснована в 1993 році як представництво Харківського машинобудівного заводу (ХМЗ) ФЕД. Її нинішнім керівником є уродженець Луганська Олександр Решетник. Клієнтами «Авіа ФЕД сервіс», за даними Держзакупівель, є Міноборони росії, підприємства держкорпорації «Ростех» та президентський спеціальний льотний загін «Россия».

Нагадаємо, Російська Федерація вже отримує від Північної Кореї снаряди 122 мм та 152 мм, а також ракети для «‎Градів»‎.