Російський диктатор Володимир Путін підписав закон про бюджет РФ на 2024-2026 роки. Наступного року майже третина всіх витрат буде спрямована на утримання армії та оборонно-промислового комплексу.

Про це повідомили в The Moscow Times.

За рік за статтею «національна оборона» бюджет витратить 10,775 трильйонів рублів — на 70% більше, ніж у 2023-му (6,8 трильйонів), у 2,3 рази більше, ніж у 2022-му (4,7 трильйони), та втричі вищі за показники довоєнного 2021 року (3,5 трильйони).

Частка військових витрат у російському бюджеті, загальний розмір якого складе 36,66 трильйонів рублів, досягне 29,5%. При цьому до бюджету поточного року спочатку закладали лише 19% видатків на оборону, а в перший рік повномасштабної війни — 17%.

Видання нагадує, що третину бюджету на оборону витрачав СРСР у свої останні роки. У бюджеті 1990 року на військові цілі було закладено 71 мільярд рублів або 29,4%.

Крім того, 3,338 трильйони рублів Росія витратить за статтею «національна безпека» (бюджет МВС, Росгвардії, спецслужб та системи ФСВП). Таким чином, сумарно на силові структури буде витрачено майже 40% бюджету.

При цьому РФ урізає витрати на підтримку національної економіки та малого бізнесу, фінансування освіти та медицини буде заморожено.

Але на рекордному рівні залишиться фінансування державної пропаганди — 121,3 мільярд рублів.

Раніше повідомлялось, що на тлі війни проти України, Росія планує наступного року збільшити витрати на оборону до 6% валового внутрішнього продукту країни.