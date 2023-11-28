В «Миколаївоблтеплоенерго» заявили, що на підготовку до наступного опалювального сезону 2024-2025 необхідно 300 мільйонів гривень. Кошти будуть просити виділити з бюджету Миколаєва.

Про це розповів директор «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов у вівторок, 28 листопада, під час засідання сесії Миколаївської міської ради, пишуть «НикВести».

За словами директора облтепло, з 1 вересня 65% коштів, що надходять від споживачів за тепло, тепер спрямовуються на розрахунки за газ у НАК «Нафтогаз», залишаючи лише 35% для «Миколаївоблтеплоенерго». Проте цих коштів буде вистачати лише на виплату заробітної плати.

Тому без фінансової допомоги від Миколаївської міської ради, в наступному році підприємству не вдасться проводити ні поточний, ні капітальний ремонт тепломереж.

— З вересня постановою Кабміну прийнято рішення щодо зміни в розрахунках і всі кошти які зараз заходять від споживачів за тепло розподіляються так: 65% ідуть на НАК «Нафтогаз» за розрахунки за газ, 35% залишається на підприємстві. Цих коштів буде вистачати тільки на виплату заробітної плати. На наступний рік у нас не буде можливості проводити поточний та капітальний ремонт тепломереж без допомоги Миколаївської міської ради. Сума допомоги, яка нам потрібна складає близько 300 мільйонів гривень, – сказав Микола Логвінов.

Керівник комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» додав, що цього року підприємство успішно розпочало опалювальний сезон в місті завдяки постійним ремонтним роботам. З 2017 по 2022 рік витрати на поточні та капітальні ремонти склали 40 мільйонів гривень. За цей рік підприємство витратило 27 мільйонів гривень на підтримання ефективності опалювальної системи.

Нагадаємо, що станом на лютий 2023 року держава була винна «Миколаївоблтеплоенерго» ₴240 млн за різницю у тарифах.

У оипні 2023 року Миколаївські теплопостачальні підприємства були вимушені звернутись до Кабінету міністрів через необхідність у виділенні понад 500 мільйонів гривень для погашення заборгованості між затвердженим та економічно обґрунтованим тарифом.

Також повідомлялося, що миколаївці станом на кінець червня заборгували «Миколаївоблтеплоенерго» понад 261 мільйон гривень. З них понад 88 мільйонів – борг минулого опалювального періоду, решта 172 мільйони гривень – заборгованість минулих років.