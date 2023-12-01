Світовий банк 30 листопада затвердив новий проєкт для України «Інвестиції в соціальний захист для підвищення охоплення, стійкості та ефективності (INSPIRE)» на суму 1,2 мільярди що забезпечить фінансування 29 видів соціальних виплат найбільш уразливим верствам населення України, які постраждали від руйнівних наслідків вторгнення Росії в Україну.
При це йдеться на порталі Світового банку.
«Проект INSPIRE фінансується коштом позики Світового банку в розмірі 1,2 мільярди із Цільового фонду з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine), який підтримує уряд Японії», — ідеться в повідомленні банку в п'ятницю.
Зазначено, що заходи проєкту, який впровадить Міністерство соціальної політики України, спрямовані на соціальну підтримку осіб з інвалідністю, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, прийомних і патронатних сімей, осіб, які потребують догляду, студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти, які отримують соціальні стипендії, а також громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи й торгівлі людьми.
Проєкт INSPIRE також підтримує зусилля уряду України, спрямовані на реформування важливих програм соціальної допомоги, включно з державною соціальною допомогою малозабезпеченим сім'ям, житловими субсидіями та допомогою на проживання внутрішньо переміщеним особам з метою охоплення населення ефективною соціальною підтримкою.
«Очікується, що цей проєкт охопить майже 10 мільйонів українців під час найнагальніших для них потреб. Він посилить спроможність уряду України надавати соціальну підтримку бідним і вразливим верствам населення в критичний час, коли наближається зима і мільйони українців потребують додаткової допомоги для оплати рахунків та обігріву своїх осель», — прокоментував проект регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі.
Нагадаємо, раніше Україна та Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) підписали грантову та кредитну угоди в межах проєкту Світового банку для відновлення сільського господарства у розмірі 500 мільйонів доларів.
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Світовий банк 30 листопада затвердив новий проєкт для України «Інвестиції в соціальний захист для підвищення охоплення, стійкості та ефективності (INSPIRE)» на суму 1,2 мільярди що забезпечить фінансування 29 видів соціальних виплат найбільш уразливим верствам населення України, які постраждали від руйнівних наслідків вторгнення Росії в Україну.
При це йдеться на порталі Світового банку.
«Проект INSPIRE фінансується коштом позики Світового банку в розмірі 1,2 мільярди із Цільового фонду з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine), який підтримує уряд Японії», — ідеться в повідомленні банку в п'ятницю.
Зазначено, що заходи проєкту, який впровадить Міністерство соціальної політики України, спрямовані на соціальну підтримку осіб з інвалідністю, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, прийомних і патронатних сімей, осіб, які потребують догляду, студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти, які отримують соціальні стипендії, а також громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи й торгівлі людьми.
Проєкт INSPIRE також підтримує зусилля уряду України, спрямовані на реформування важливих програм соціальної допомоги, включно з державною соціальною допомогою малозабезпеченим сім'ям, житловими субсидіями та допомогою на проживання внутрішньо переміщеним особам з метою охоплення населення ефективною соціальною підтримкою.
«Очікується, що цей проєкт охопить майже 10 мільйонів українців під час найнагальніших для них потреб. Він посилить спроможність уряду України надавати соціальну підтримку бідним і вразливим верствам населення в критичний час, коли наближається зима і мільйони українців потребують додаткової допомоги для оплати рахунків та обігріву своїх осель», — прокоментував проект регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі.
Нагадаємо, раніше Україна та Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) підписали грантову та кредитну угоди в межах проєкту Світового банку для відновлення сільського господарства у розмірі 500 мільйонів доларів.