Світовий банк 30 листопада затвердив новий проєкт для України «‎Інвестиції в соціальний захист для підвищення охоплення, стійкості та ефективності (INSPIRE)»‎ на суму 1,2 мільярди що забезпечить фінансування 29 видів соціальних виплат найбільш уразливим верствам населення України, які постраждали від руйнівних наслідків вторгнення Росії в Україну.

При це йдеться на порталі Світового банку.

«Проект INSPIRE фінансується коштом позики Світового банку в розмірі 1,2 мільярди із Цільового фонду з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine), який підтримує уряд Японії», — ідеться в повідомленні банку в п'ятницю.

Зазначено, що заходи проєкту, який впровадить Міністерство соціальної політики України, спрямовані на соціальну підтримку осіб з інвалідністю, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, прийомних і патронатних сімей, осіб, які потребують догляду, студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти, які отримують соціальні стипендії, а також громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи й торгівлі людьми.

Проєкт INSPIRE також підтримує зусилля уряду України, спрямовані на реформування важливих програм соціальної допомоги, включно з державною соціальною допомогою малозабезпеченим сім'ям, житловими субсидіями та допомогою на проживання внутрішньо переміщеним особам з метою охоплення населення ефективною соціальною підтримкою.

«Очікується, що цей проєкт охопить майже 10 мільйонів українців під час найнагальніших для них потреб. Він посилить спроможність уряду України надавати соціальну підтримку бідним і вразливим верствам населення в критичний час, коли наближається зима і мільйони українців потребують додаткової допомоги для оплати рахунків та обігріву своїх осель», — прокоментував проект регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі.

Нагадаємо, раніше Україна та Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) підписали грантову та кредитну угоди в межах проєкту Світового банку для відновлення сільського господарства у розмірі 500 мільйонів доларів.