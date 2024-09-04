До бюджету сплачено ₴133 тисячі: За понад місяць роботи інспектори наклали 722 штрафи за неправильне паркування у Миколаєві

Інспектори з паркування у Вознесенську. Фото: Вознесенська міська рада

З 29 липня по 2 вересня до бюджету Миколаєва надійшло 133 тисячі 625 гривень за неправильне паркування.

Як повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, загалом виписано 722 постанови.

«Зараз ви можете бачити, що по місту працюють інспектори, які проводять профілактичні бесіди з водіями, які неправильно припаркували свої автівки. Також можуть накладатись і штрафи за неправильне паркування. Трохи статистики. Станом на 2 вересня виписано 722 постанови про притягнення до адміністративної відповідальності. З 29 липня по 2 вересня до бюджету сплачено штрафів у розмірі 133 тисячі 625 гривень», — написав Сєнкевич.

Що з паркування у Миколаєві?

Ще до повномасштабного вторгнення, навесні 2021 року, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич доручив опрацювати питання облаштування платних парковок у місті.

У грудні 2023 року депутатам запропонували затвердити правила платного паркування транспорту на території Миколаєва. Розміщення платних майданчиків для паркування узгоджуватиметься з Національною поліцією. Такі майданчики будуть виокремлювати розміткою синього або блакитного кольору, а на їх території встановлюватимуть дорожні знаки, платіжні пристрої, а також в'їзні та виїзні термінали. На території знаходитиметься охорона, табло з інформацією про кількість вільних місць та здійснюватиметься цілодобова відеофіксація. Водночас послуга «мобільне паркування» має бути доступна для водіїв цілодобово.

Водночас миколаївським водіям заборонили паркувати транспортні засоби поза спеціально облаштованих «кишень» на вулиці Нікольській. Причиною такого рішення стало хаотичне паркування, зокрема, на проїзній частині дороги, на даній вулиці.

У червні 2024 року Управління транспорту Миколаївської міської ради оголосило набір на вакансію інспектора з паркування.