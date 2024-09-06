5 кримінальних проваджень за фінансові махінації відкрили проти підприємців Миколаївщини
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- Олена Козубовська
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10:44, 06 вересня, 2024
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За перше півріччя 2024 року в Миколаївській області відкрили 5 кримінальних проваджень проти підприємців через фінансові махінації.
Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби у Миколаївській області.
Загалом, податкова виявила 32 факти підозрілих фінансових операцій, які можуть бути повʼязані з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом.
«Наразі на підставі переданих до правоохоронних органів матеріалів, відкрито 5 кримінальних проваджень та стосовно 5 суб’єктів господарювання прийнято рішення про долучення матеріалів до кримінального провадження», — йдеться в повідомленні.
Завдяки цьому, один з підприємців вже сплатив до бюджету понад 1 мільйон гривень.
Нагадаємо, у квітні цього року податківці під час перевірки одного із ресторанів Миколаєва виявили, що підприємець торгував алкогольними напоями без ліцензії та не видавав чеки.