5 кримінальних проваджень за фінансові махінації відкрили проти підприємців Миколаївщини

Фінансові махінації. Фото для ілюстрації з сайту rubryka.com

За перше півріччя 2024 року в Миколаївській області відкрили 5 кримінальних проваджень проти підприємців через фінансові махінації.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби у Миколаївській області.

Загалом, податкова виявила 32 факти підозрілих фінансових операцій, які можуть бути повʼязані з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом.

«Наразі на підставі переданих до правоохоронних органів матеріалів, відкрито 5 кримінальних проваджень та стосовно 5 суб’єктів господарювання прийнято рішення про долучення матеріалів до кримінального провадження», — йдеться в повідомленні.

Завдяки цьому, один з підприємців вже сплатив до бюджету понад 1 мільйон гривень.

Нагадаємо, у квітні цього року податківці під час перевірки одного із ресторанів Миколаєва виявили, що підприємець торгував алкогольними напоями без ліцензії та не видавав чеки.