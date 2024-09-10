Сєнкевич чекає звіту Ernst & Young, щоб зʼясувати чи потрібно скорочувати адміністрації районів Миколаєва

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, фото: «МикВісті»

Міжнародна аудиторська компанія Ernst & Young наразі досліджує необхідність оптимізації виконавчих органів влади Миколаєва. Результати компанія має викласти у відповідному звіті.

Про це йдеться у статті «МикВісті» «Районні адміністрації Миколаєва: Навіщо вони потрібні і як працюють керівники?».

Наразі адміністрації районів Миколаєва виконують ту роботу, яку на них покладено, сказав міський голова Олександр Сєнкевич. Однак, вважає він, ефективність їх роботи мають оцінювати миколаївці.

— На зараз ситуація з районними адміністраціями нашого міста досить стабільна. Загалом, районні адміністрації виконують свою функцію в Миколаєві. Вони залишаються найближчими до жителів і можуть оперативно реагувати на проблеми кожного району. Насамперед, оцінювати їхню роботу мають містяни, — сказав мер.

За його словами, наразі міська влада займається аналізом роботи адміністрацій районів та працює з міжнародною компанією Ernst & Young, що надає послуги аудиту та менеджмент-консалтингу, з приводу оптимізації виконавчих органів влади.

— Всі працюють у звичному режимі в умовах війни. З'явились нові задачі, які пов'язані з ліквідацією наслідків прильотів. Питання про необхідність цих структур залежить від їхньої ефективності. Якщо вони виконують свої завдання належним чином, то безумовно потрібні. Ми продовжуємо аналізувати роботу адміністрацій, щоб забезпечити максимальну користь для жителів міста. Крім того ми працюємо з Ernst & Young по зміні структури виконавчих органів. Це стосується і адміністрацій, у тому числі наповнення їхньої роботи з жителями, — казав Олександр Сєнкевич.

Варто зазначити, що Олександр Сєнкевич обіймає посаду міського голови Миколаєва вже 9 років — з листопада 2015 року. За цей час мер озвучував різні ідеї щодо майбутнього районних міських адміністрацій. Ще у січні 2021 року міський голова Олександр Сєнкевич говорив про їх можливу ліквідацію.

Згодом мер анонсував зміну керівників трьох адміністрацій районів міста місцями з початку січня 2022 року. Нинішній керівник адміністрації Центрального району Олександр Береза мав перейти до адміністрації Заводського району, голова адміністрації Заводського району Віктор Дмитрук — до адміністрації Корабельного району, а голова останньої Олександр Цуканов — до адміністрації Центрального району. Однак станом на вересень 2024 року цього не відбулось.

Проте з часом повноваження районних міських адміністрацій поступово скорочувалися. До прикладу, раніше вони займалися демонтажем незаконних торговельних об'єктів, а згодом цим почав займатися Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції. Адміністрації районів раніше також займалися утриманням зелених зон, а зараз цим займається комунальне підприємство «Миколаївські парки».