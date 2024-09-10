Виявлено порушень на ₴1 млн: Держаудитслужба зробила перевірку на одному із комунальних підприємств Южноукраїнська

Місце зберігання відходів руйнації на міському полігоні Миколаєва, ілюстративне фото «МикВісті»

Під час перевірки комунального підприємства «Служба комунального господарства» Южноукраїнська Держаудитслужба виявила фінансові порушення на понад один мільйон гривень.

Як повідомляє управління Південного офісу Держаудитслужба Миколаївської області, перевірка була здійснена за період з 2021 по 2024 роки.

«Зокрема, всупереч вимогам чинного законодавства, за відсутності документів, що підтверджують розробку, навантаження та перевезення на міський полігон ґрунту, витрачено майже 294 тисяч гривень. Майже на 185 тисяч гривень було завищено вартість виконаних робіт зі зняття та перенесення родючого шару ґрунту», — йдеться у повідомленні.

Також було знайдено інші порушення на 225 тисяч гривень, а саме оплата робіт підряднику, яка, за словами Держаудитслужби, не була виконана, а також закупівля палива без проведення тендеру.

«Виявлено ряд інших порушень на загальну суму понад 225 тисяч гривень. А саме, перерахування коштів підряднику за заміну вуличних бетонних бордюрів, що не підтверджено контрольними обмірами; закупівлю палива без проведення тендерних процедур; нестачу виробничих запасів тощо. Також зафіксовано порушення в оплаті праці на загальну суму понад 318 тисяч гривень через безпідставне нарахування доплат керівництву комунального підприємства», — додали у пресслужбі.

Нагадаємо, у Миколаєві провели позапланову перевірку комунального підприємства міста щодо застосування тарифів на послуги по поводженню з побутовими відходами.