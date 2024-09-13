Уряд затвердив проєкт держбюджету на 2025 рік. Фото: Кореспондент

Кабінет міністрів затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. Пріоритети — безпека та оборона України.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Доходи бюджету очікуються на рівні 2 трлн грн, а видатки складуть 3,6 трлн грн.

Основний акцент бюджету зроблений на оборону та безпеку. Видатки на ці сфери збільшаться до 2,22 трлн грн. Це дозволить суттєво наростити фінансування на українську зброю, техніку та дрони.

Соціальний захист також залишиться пріоритетом: понад 400 млрд грн буде спрямовано на пенсії та субсидії. На охорону здоров’я виділено 211 млрд грн, а на освіту — майже 170 млрд грн.

Серед пріоритетів — підтримка регіонів і бізнесу. Продовжать програму гуманітарного розмінування та програму «єОселя». Також у бюджеті передбачені кошти на програми пільгового кредитування та гранти для підприємців.

«Новацією цього бюджету стане реалізація нової моделі управління публічними інвестиційними проєктами, що зробить капітальні видатки більш прозорими та ефективними», — зазначив Шмигаль.

Також держава зосередиться на відновленні, енергетичних проєктах і реалізації нової ветеранської політики.

Нагадаємо, у оборонному бюджеті держави утворився розрив у 5 мільярдів доларів.