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АМКУ знайшов змову двох фірм під час закупівлі лічильників для «Миколаївоблтепло»

АМКУ знайшов змову двох фірм під час закупівлі лічильників тепла для «Миколаївоблтеплоенерго». Фото: Захід.НетАМКУ знайшов змову двох фірм під час закупівлі лічильників тепла для «Миколаївоблтеплоенерго». Фото: Захід.Нет

Антимонопольний комітет України виявив змову під час тендеру на закупівлю лічильників тепла для КП «Миколаївоблтеплоенерго».

Про це повідомили у пресс-службі АМКУ.

За даними розслідування, компанія «Семпал Ко ЛТД» та ФОП Оксюта В.Л. діяли узгоджено під час участі в кількох публічних закупівлях.

За результатами розслідування, антиконкурентна поведінка цих учасників була зафіксована під час закупівлі приладів обліку тепла КП «Миколаївоблтеплоенерго» у 2022 році на суму понад 7,3 мільйона гривень.  

 Крім того, аналогічна схема була виявлена у 2021 році, коли комунальне підприємство «Криворіжтепломережа» провело тендер на закупівлю приладів обліку теплової енергії, очікувана вартість якого склала 4,298 мільйона гривень. У 2022 році на цьому ж підприємстві відбувся тендер на закупівлю лічильників тепла та води.

Також порушення були виявлені у тендері КП «Київтеплоенерго» під час закупівлі теплових лічильників на суму 2,251 мільйона гривень.

У зв’язку з цими порушеннями, адміністративна колегія Південного міжобласного відділення АМКУ розпочала справу за ознаками антиконкурентних узгоджених дій, що порушують Закон України «Про захист економічної конкуренції».

Раніше, АМКУ знайшов змову в 11 закупівлях для медзакладів Миколаївщини та Херсонщини.

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