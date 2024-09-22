АМКУ знайшов змову двох фірм під час закупівлі лічильників для «Миколаївоблтепло»
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- Аліна Квітко
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3:40, 22 вересня, 2024
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Антимонопольний комітет України виявив змову під час тендеру на закупівлю лічильників тепла для КП «Миколаївоблтеплоенерго».
Про це повідомили у пресс-службі АМКУ.
За даними розслідування, компанія «Семпал Ко ЛТД» та ФОП Оксюта В.Л. діяли узгоджено під час участі в кількох публічних закупівлях.
За результатами розслідування, антиконкурентна поведінка цих учасників була зафіксована під час закупівлі приладів обліку тепла КП «Миколаївоблтеплоенерго» у 2022 році на суму понад 7,3 мільйона гривень.
Крім того, аналогічна схема була виявлена у 2021 році, коли комунальне підприємство «Криворіжтепломережа» провело тендер на закупівлю приладів обліку теплової енергії, очікувана вартість якого склала 4,298 мільйона гривень. У 2022 році на цьому ж підприємстві відбувся тендер на закупівлю лічильників тепла та води.
Також порушення були виявлені у тендері КП «Київтеплоенерго» під час закупівлі теплових лічильників на суму 2,251 мільйона гривень.
У зв’язку з цими порушеннями, адміністративна колегія Південного міжобласного відділення АМКУ розпочала справу за ознаками антиконкурентних узгоджених дій, що порушують Закон України «Про захист економічної конкуренції».
Раніше, АМКУ знайшов змову в 11 закупівлях для медзакладів Миколаївщини та Херсонщини.