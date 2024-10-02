Миколаївщина отримала 43 потужні генератори

Участь у передачі генераторів взяв начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, фото: пресслужба ОВА

У середу, 2 жовтня, Миколаївщина отримала 43 потужних генератори, які надалі будуть розподілені між закладами соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я, спорту, а також об’єктами критичної інфраструктури.

Як повідомила пресслужба Миколаївської обласної державної адміністрації, генератори надійшли у вигляді гуманітарної допомоги задля забезпечення сталого проходження осінньо-зимового періоду 2024-2025 років.

Участь у передачі пристроїв взяв начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, який зазначив, що генератори мають високий рівень комплектації та потужності.

«Дякую Мінреінтеграції та нашим європейським партнерам за допомогу, яка є особливо важливою для прифронтових населених пунктів регіону. Сподіваємося на подальшу співпрацю з метою подолання викликів, які постали перед нами в умовах війни», — сказав очільник ОВА.

Зазначається, що отримана допомога є результатом успішної співпраці Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України разом із Механізмом цивільного захисту Європейського Союзу, Міністерством закордонних справ Польщі та місцевими органами державної влади.

Отримані генератори, фото: Миколаївська ОВА

Отримані генератори, фото: Миколаївська ОВА

Отримані генератори, фото: Миколаївська ОВА

Нагадаємо, раніше Євросоюз передав Україні 68 великих генераторів для критичної інфраструктури.