Миколаївщина отримала 43 потужні генератори
- Пресреліз
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- Миколаївська ОДА
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18:28, 02 жовтня, 2024
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У середу, 2 жовтня, Миколаївщина отримала 43 потужних генератори, які надалі будуть розподілені між закладами соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я, спорту, а також об’єктами критичної інфраструктури.
Як повідомила пресслужба Миколаївської обласної державної адміністрації, генератори надійшли у вигляді гуманітарної допомоги задля забезпечення сталого проходження осінньо-зимового періоду 2024-2025 років.
Участь у передачі пристроїв взяв начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, який зазначив, що генератори мають високий рівень комплектації та потужності.
«Дякую Мінреінтеграції та нашим європейським партнерам за допомогу, яка є особливо важливою для прифронтових населених пунктів регіону. Сподіваємося на подальшу співпрацю з метою подолання викликів, які постали перед нами в умовах війни», — сказав очільник ОВА.
Зазначається, що отримана допомога є результатом успішної співпраці Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України разом із Механізмом цивільного захисту Європейського Союзу, Міністерством закордонних справ Польщі та місцевими органами державної влади.
Нагадаємо, раніше Євросоюз передав Україні 68 великих генераторів для критичної інфраструктури.
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