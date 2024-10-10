У Миколаєві хочуть побудувати енергокомплекс для резервного теплопостачання — потрібно ₴810 млн

У Миколаєві планують енергокомплекс для резервного теплопостачання. Фото: uabio

У Миколаєві планують збудувати енергогенеруючий комплекс, який забезпечить місто резервним джерелом теплопостачання. На реалізацію необхідно 810 мільйонів гривень в ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» шукають донора.

Відповідна інформація опублікована в цифровій системі DREAM, пишуть «МикВісти».

Проект передбачає використання біомаси — деревної тріски, соломи та відходів — для виробництва тепла. Згідно з планами, будівництво має зайняти близько 60 місяців.

— Процес роботи комплексу включатиме спалювання біомаси в спеціальних котлах, які подаватимуть тепло в систему централізованого опалення. Біомасу будуть доставляти на об’єкт і зберігати в окремих складах. Перед спалюванням матеріал готуватимуть: подрібнюватимуть і сушитимуть, щоб підвищити ефективність. Котли будуть енергоефективними і використовуватимуть технології, які знижують викиди шкідливих речовин. Для очищення димових газів також встановлять спеціальну систему, – зазначено в проекті.

Згенероване тепло планують інтегрувати в існуючу систему теплопостачання через теплообмінники.

Раніше, «Миколаївоблтеплоенерго» також опублікувала проект реконструкції котельні по вулиці Миколаївська, 34 за 176 мільйонів гривень.

Також повідомлялось, що комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» планує також встановити модульні когенераційні установки, які можуть повністю забезпечити електроенергією інфраструктуру Миколаєва.

Крім того, у Вознесенську планують встановити когенераційну станцію, яка здатна з газу виробляти два види енергії одночасно, зокрема, електричну та теплову.